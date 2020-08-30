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MLB／交易大限將至 欲拚季後賽買家增

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
本季MLB因為季賽縮水、季後賽擴軍，更多的球隊看到進軍季後賽的機會，想改當買家，導致今天賣家少，市場爭搶、詢問度高，日前最適合當賣家的天使已經先開賣了，將好用的拉史戴拉交易到同分區的運動家隊。(photo from LA Angels Facebook Fanpage)
本季MLB因為季賽縮水、季後賽擴軍，更多的球隊看到進軍季後賽的機會，想改當買家，導致今天賣家少，市場爭搶、詢問度高，日前最適合當賣家的天使已經先開賣了，將好用的拉史戴拉交易到同分區的運動家隊。(photo from LA Angels Facebook Fanpage)

MLB即將迎來季中831交易大限，外媒如同往年都點出可能買家、賣家，只是今年因疫提出的特殊賽制，導致買家多、賣家少的情況。今年季賽不只縮水到60場，連季後賽名額都擴大成16隊，這讓更多球隊有望一搏季後賽席次，導致今年確定的賣家（放棄本賽季）的球隊大概僅紅襪、天使、巨人、遊騎兵等隊伍。

831交易大限

MLB本賽季因疫情影響延後開季，季賽賽制也縮水成60場，為了配合縮水的賽季（球賽樣本數太少），季後賽也順勢擴軍成16隊，等同於聯盟過半的球隊都有望殺進季後賽，這個制度給了往常不上不下的中堅實力球隊一些希望，諸如藍鳥、白襪、馬林魚這些常規球季不被看好的隊伍，今年都有望挑戰季後賽，而這也導致即將到來的交易831大限來臨，比起過去，更少球隊願意當賣家、更沒人打算放棄今年。

按照往年模式，外媒會在交易大限前撰寫可能的買家與賣家，據《雅虎新聞網》統整報導，今年買家可能會劇烈增加，除了原本就很有希望打季後賽，應該繼續補強的強權如洋基、道奇、光芒等隊。外媒特別點出白襪、藍鳥、馬林魚這些有望搶奪分區第二的隊伍，都將成為新任買家。

新科買家藍鳥、白襪

像藍鳥、馬林魚明明開季才打算重建，現在突然有望搶進季後賽，前者剛傷了內野新秀小畢謝提，可能會與天使洽談席孟思當成備案，馬林魚隊目前雖然與費城人並列國聯東區第二，但球隊淒慘的進攻火力可能會拖後腿，外媒認為他們該暫時拋下重建計畫，投入補強打線，畢竟季後賽大門距離馬林魚不遠。

除了買家之外，由於比賽場次縮水，部分球隊戰績雖然現階段不具競爭力，但其實還有機會爭季後賽，適合且戰且走。《CBS體育網》就特別報導，像是目前僅排國聯中區第4的紅人隊，尚未打算當賣家，國聯中區前4名競爭激烈，龍頭小熊隊並未坐穩王位，紅人也只差他們4場勝差，外媒也推薦紅人能在與小熊的系列賽結束後，再做決定要當買家補強進攻火力、或是考慮出售強悍的投手戰力當賣家。

紅襪、天使當賣家

有買家就有賣家，即便縮水賽程、季後賽擴軍，還是有些球隊處於爛泥扶不上牆，戰績差到神仙來都難救的，諸如美聯東區落後龍頭11場半的紅襪隊，美聯西區3大墊底球隊水手、遊騎兵、天使，落後場差都在10場左右。

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馬林魚 天使 藍鳥

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