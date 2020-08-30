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MLB／掉手套變出好球 達比修有69勝超越王建民

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MLB／掉手套變出好球 達比修有69勝超越王建民

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
達比修有69勝超越王建民。法新社
達比修有69勝超越王建民。法新社

小熊隊日籍投手達比修有，今天在與紅人隊包爾（Trevor Bauer）的對決中勝出，先發6局無失分，送出8次三振，帶領小熊以3：0收下雙重賽日場勝利，達比修有進帳本季第6勝，生涯69勝也超越台灣投手王建民的68勝。

達比修有本季繳出塞揚級的成績單，今天持續演出好投，面對紅人，投6局被敲7安打、無失分，開季首戰吞敗後，接下來六戰全勝。

達比修有在大聯盟累積69勝，超越王建民，單獨站上亞洲投手在大聯盟勝投榜第五位，排在他前面的四人為朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、黑田博樹（79勝）和田中將大（75勝）。

好投背後，達比修有還在第四局演出傑出的一手，面對葛維斯（Freddy Galvis）的打席，他在投球出手的同時，手套掉落投手丘上，葛維斯出棒揮空。

賽後媒體開玩笑問，這是否為新的秘密武器，達比修有也接梗，「我想是吧！」他表示，過去從沒遇過這種狀況，他也不知道是怎麼發生的，「但總之結果是好的，這是我今天最棒的一顆指叉球，希望下次還投得出來。」

達比修有 小熊隊 大聯盟

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