MLB／當不成大都會老闆 翹臀珍喊失望

「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和美國天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）想入主大都會隊的夢想破局，億萬富翁柯恩（Steve Cohen）出線成為最終談判者，珍妮佛羅培茲雖發文喊失望，但最末又喊「還沒放棄」，為未來再埋伏筆。

昨天CNBC就率先報導，羅德里奎茲雖遞交了競標文件，但已不再追求成為大都會老闆，珍妮佛羅培茲和「A-Rod」之後也發表共同聲明表示，團隊已通知大都會，不再渴望收購球團。

51歲的美國天后之後再發文，她表示和羅德里奎茲對於事情走向非常失望，「過去這半年我們非常努力，朝小倆口夢想前進，也想成為第一名女老闆，以自己努力掙得的錢買下父親最喜歡的大聯盟球隊。」不過她最末也強調「我們還沒放棄」。

64歲的柯恩是大都會長期球迷，先前他曾以26億美金價格打算收購大都會，但協議因和執行總裁威爾潘（Jeff Wilpon）和球隊老闆兒子小威爾潘（Fred Wilpon）談不攏破局。

消息人員透露，柯恩這次的報價低於原報價，但相去不遠。

柯恩若成為大都會新老闆，將成大聯盟最有錢的老闆；按照《富比士》估計，柯恩資產淨值超過140億美金。