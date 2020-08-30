MLB／勒梅休回歸帶好運 洋基止住7連敗

洋基隊今天迎接美聯打擊王勒梅休（DJ LeMahieu）回歸，球隊馬上止住7連敗，在「地鐵大戰」以2：1擊敗大都會隊，勒梅休也大喊興奮。

「這是重要勝利，不是那麼漂亮的勝利，但是我們亟需的，希望這能激發我們重回狀態。」勒梅休說。

勒梅休因左拇指扭傷，前兩周都在傷兵名單，今天回歸擔任第一棒，4打數1安打，打擊率4成03的他分享重返球場心得，「我感覺很好，能再上球場很棒。這幾周過得很漫長，很興奮能夠回歸。」

他透露，先前在洋基位於史克蘭頓（Scranton）的備用訓練基地進行打擊練習，就有充分信心準備今天重回球場，「你不會知道狀況如何，直到你能百分百適應大聯盟速度，但我其實沒太擔心，我覺得前幾天感覺就很好，所以就像我所說，能回到球場很棒。」

對勒梅休來說，在球場下看著球隊連吞敗仗，包括昨天和大都會的2連敗，是養傷過程中最難熬的一部份，「這幾天我已經相當接近回歸，但你也知道決定不全然取決自己，不能參與只能作壁上觀感覺糟透了。」

終於脫離傷兵名單，勒梅休現在目標是將傷痛拋到腦後，專注幫助球隊前進季後賽，他表示賽後仍會好好冰敷、修復身體，「但精神上和身體上，我已經準備好前進了。」