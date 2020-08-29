MLB／薛則11K奪3連勝 雙位數三振場次平歷史第5

國民今天作客紅襪，薛則（Max Scherzer）先發6局狂催11K只丟1分，幫助國民10:2力克紅襪，自己則收下連3場勝投。

薛則此役首局就上演三上三下，雖在3局下一壘有人情況下被敲一支二壘安打失一分，另外4、5局出現暴投，但整體6局送出11張老K的好投，幾乎讓紅襪一籌莫展。配合新星索托（Juan Soto）、老將坎崔克（Howie Kendrick）第3局背靠背開轟，攻下5分大局，終場國民10:2扯落紅襪，薛則也喜獲3連勝。

薛則不只延續自己的連續勝投場次紀錄，本場11次三振是他生涯第97場三振次數超過雙位數，追平傳奇左投考法克斯（Sandy Koufax）並列史上第5。

得知自己跟上前輩的腳步，薛則直言：「我受寵若驚。這些年來我投入很多。能跟他相提並論，我深感榮幸。」

身為衛冕軍，國民本場賽前以11勝17敗在國東墊底，拿下本場，目前距離分區龍頭勇士，追近至5場勝差。