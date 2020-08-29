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MLB／張育成敲安本季首打點進帳 林子偉獲保送
美職克里夫蘭印地安人隊野手張育成今天比賽後半段替補上場，總計2打數敲出1安，本季首打點進帳，球隊終場以14比2拿勝；紅襪野手林子偉也是替補上場，選到保送、有1得分。
印地安人交手聖路易紅雀隊，張育成沒排在先發打序，6局接替守游擊，印地安人7局上半靠二壘打開啟攻勢、投手犯規跑者上三壘，張育成敲出三壘方向滾地球，幫球隊送回1分。
8局2人出局、壘上有人打擊機會，張育成敲出左外野方向安打， 但隊友沒再延續攻勢多添分數；張育成總計2打數敲出1支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率升到2成22。
印地安人打線發揮，全場敲出20支安打，雷耶斯（Franmil Reyes）、桑塔納（Carlos Santana）和奈昆（Tyler Naquin）都開轟。
此外，波士頓紅襪隊對戰華盛頓國民隊，林子偉9局上場接替守游擊，9局下半選到四壞保送上壘，再靠隊友接連安打，跑回團隊第2分；林子偉1打席選到保送、有1得分，賽後打擊率維持在1成30。
國民打線發揮，全場敲出16支安打，紅襪團隊雖也有10安，但得分效率不佳，終場以2比10吞敗。
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