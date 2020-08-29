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MLB／查普曼挨再見轟救援失敗 洋基陷低潮苦吞7連敗
洋基今雙重賽對大都會，首場以4:6落敗，次戰戲劇性被4:3逆轉，目前累計7連敗，剛從新冠肺炎康復的查普曼（Aroldis Chapman）更是復出首戰就苦吞救援失敗。
洋基雙重賽首場，至6局前都握有4:1的領先，結果進入6局上，先發投手蒙戈馬利（Jordan Montgomery）卻自亂陣腳，被首兩名打者敲安之餘，還前後被阿隆索（Pete Alonso）、史密斯（Dominic Smith）等人開轟，單局被灌進5分，後續也無緣收復失土，終場4:6輸掉首戰。
吞下首戰敗仗，洋基近期已吞6連敗，為求止血，洋基在第二場末局3:2緊要關頭，派出因新冠肺炎缺席已久的終結者查普曼。可能因為太久沒上場比賽，身體有點生鏽，還在抓手感，首個人次就投出保送，之後對上接棒的打者羅莎里奧（Amed Rosario）又被敲一棒再見轟，導致洋基又以3:4吞敗，連敗場次上升至7場。查普曼自己則是復出首戰就救援失敗。
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