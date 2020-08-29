MLB／聲援黑人平權 所有球員紀念永遠的42號

美國種族議題延燒，籃球、棒球、冰球等職業運動29場延賽，規模前所未見。罷賽潮暫時落幕後，美國職棒MLB今天紀念史上首名黑人球員傑基羅賓森，氣氛格外沉重。

大聯盟每年在4月15日紀念傑基羅賓森（Jackie Robinson），每個球員換上42號球衣比賽，感念1947年4月15日這個來自洛杉磯郊區的黑人球員，打破種族隔閡，成為史上第一名黑人大聯盟球員。

今年受疫情影響，大聯盟改在今天紀念傑基羅賓森。1945年8月28日這一天，道奇總經理瑞吉（BranchRickey）把羅賓森找來辦公室，告知他球隊決定把他升上大聯盟，象徵族群融合，但也警告羅賓森必須承受很大壓力。

日後有書籍紀錄當時的對話，瑞吉告知羅賓森會遇上的狀況「隊友不友善、對手的惡意對待、球迷的辱罵，甚至飯店人員都不願服務」。

接著是被傳為經典的一段對話，羅賓森發問：「瑞吉先生，你要的是一個害怕反擊的球員嗎？」瑞吉回答：「這個球員要膽子夠大，但不回應攻擊。」

羅賓森從1947年到1956年的10年間，效力布魯克林道奇隊，除了球技的挑戰，還要忍受投手的近身球、跑者釘鞋往他身上踩、觀眾辱罵以及信箱經常收到恐嚇信等。

羅賓森事後回顧，受到惡意攻擊而沒有反應是一件很困難的事，但他全部忍下來了，理由是「那些攻擊你的人遲早會感覺到羞愧。這種羞愧的感覺通常是社會進步的起點」。

羅賓森過世將近50年，美國種族問題依然嚴重，今年羅賓森日接在罷賽潮之後。8月28日同時是1963年民權領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）發表著名的演說「我有一個夢」（I have a draem）的日子。

今年5月佛洛伊德（George Floyd）壓頸致死事件，8月23日又有非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭警槍擊，26日起包括美國職籃NBA、美國職棒MLB、女子職籃WNBA、職業冰球NHL共29場比賽延期。運動員串連為了社會議題發聲，規模前所未見。

昨天馬林魚對大都會之戰，球員開賽前站在場上，靜默42秒紀念羅賓森之後，兩隊互相脫帽致意，一起退場的畫面令人動容。紐約大都會一壘手史密斯（Dominic Smith）更在賽後的線上記者會淚流滿面。

成長於洛杉磯黑人區的史密斯表達黑人球員的挫折感：「對我來說，最難過的是看到人們還是一樣不在乎。這種事情一再發生，這顯示人們內心的仇恨。這真的很糟糕，黑人在美國立足不容易。」

大聯盟今天發布的紀念影片，由道奇外野手貝茲（Mookie Betts）配音，引述多句傑基羅賓森生前的經典話語：「當我們國家不同膚色男女之間的裂痕、越來越多種族歧視加速深化的情況下，我不能說我有任何成就。」

影片剪輯了大聯盟歷年來的黑人球員，搭配民權運動的資料畫面，引用傑基羅賓森的名言，號召行動：「人生不是在觀看一場運動比賽。如果你打算一輩子待在觀眾席、眼看事情發生，在我來看，你是在浪費時間。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）身為隊史首名黑人總教練，回顧26日對巨人之戰，他與貝茲決定響應NBA的罷賽行動而不出賽的時候，得到全隊支持一起罷賽，他為全隊的團結感到驕傲。