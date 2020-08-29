MLB／復出僅一場 洋基強棒賈吉再進傷兵名單

剛從傷兵名單出來的洋基重砲賈吉（Aaron Judge）昨天因右小腿緊繃提早下場，今確定再進入傷兵名單，洋基同時拉上前十大新秀佛羅里亞（Estevan Florial）。

賈吉在今天對大都會的雙重賽前再度被球隊放進傷兵名單。總教練布恩（Aaron Boone）對此說明：「這跟以前的傷勢差不多。雖然不嚴重，但也夠讓他先進傷兵名單一陣子。好消息是應該不會耽誤他太久，只是我們必須正視問題治好他的傷。」

於此同時，洋基徵召回佛羅里亞，擔任第7棒，鎮守中外野。佛羅里亞集速度與力量於一身，是洋基農場頭號潛力，唯升上大聯盟前，最高只打到1A層級，打擊率0.237。今晚雙重賽首戰4:6輸給大都會的比賽中小試身手，3打數有1安打。