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MLB／球員杯葛趨緩 僅太空人、運動家著42號球衣罷賽
非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭員警開槍事件，大聯盟球員以罷賽杯葛比賽，於昨天有七場因此未能進行後，今天情勢稍緩，多數各隊均恢復開打，但仍有太空人與運動家之戰兩隊決定繼續抗議不打比賽，聲援此一事件。另外雙城、老虎雙重戰則是因天氣不佳延賽，與此一事件無關。
兩隊球員、總教練、其他教練群，在比賽開打前每人身穿代表大聯盟黑人先驅羅賓森(Jackie Robinson）的42號球衣上場，同時在左右兩側打擊區各放上一件相同號碼的衣服，隨後所有人員排排站靜默了許久便走下場，希望再用今天的罷賽讓外界更重視種族問題。
大聯盟方面，官方目前選擇不介入各隊罷賽的做法，球隊能夠自行決定要不要罷賽。現在已有11場比賽因為本次事件延期。
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