快訊

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

舊疾復發 安倍晉三宣布請辭首相！

MLB／釀酒人肯恩爆退賽原因 透露全是為了家人

聯合新聞網 / 綜合報導
肯恩透露退賽原因。 歐新社
肯恩透露退賽原因。 歐新社

釀酒人肯恩（Lorenzo Cain）8月初宣布退出本季剩餘賽事，如今他透露這麼做是為了神，也為了家人。

肯恩開季打了5場比賽，就選擇放棄參與剩下的賽事。最近他透過媒體表示：「我想要我的生活與神同在。這是我需要去做的事。不僅僅是為了我自己，也是為了我的家人。」

雖然肯恩幾度想要重新回到場上，但是反覆思考後，還是將家人擺在第一位。

肯恩2018年以5年8000萬美元合約加入釀局人，本賽季邁入第3年。生涯打擊率0.288，退賽前5場賽事18打數6次安打，外帶2分打點，打擊率0.333。

相關新聞

MLB／談美聯投手打擊、跑壘顧慮 托瑞第一個想到王建民

洋基前教頭托瑞（ Joe Torre）接受電台訪問，對於國聯未來採取指定打擊的可能性，他表示，他無法預言這是否會發生，但...

MLB／14隊不打 紅雀投手失望未全面罷賽

黑人遭白人警察執法過當致死事件，引起全美動盪，大聯盟也從昨天的3場比賽罷賽，擴大為今天的7場、14隊。

MLB／先發6局飆4K 克蕭成史上最高勝率左投

道奇經過昨天的罷賽，今日雙重賽重新回到球場對上巨人，第一場比賽派出王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發，主投6局0失分飆4K，幫助道奇以7:0拿下巨人，克蕭也喜獲3連勝，拿下本季第4場勝投，

MLB／金廣鉉6局無責失拿不到勝投 怪自己不該掉分

紅雀韓籍投手金廣鉉連兩場先發都飆6局好投，但今天未獲隊友太多支援，紅雀以3：4不敵海盜，晚場再以0：2吞敗，紅雀一日進帳...

MLB／山口俊轉型長中繼 收旅美首勝

效力藍鳥隊的日籍投手山口俊昨天在對紅襪隊中繼上場，投四局僅失一分，加上打線支援，以九比一大勝，這位日職勝投王終於收下旅美...

MLB／釀酒人肯恩爆退賽原因 透露全是為了家人

釀酒人肯恩（Lorenzo Cain）8月初宣布退出本季剩餘賽事，如今他透露這麼做是為了神，也為了家人。 肯恩開季打了5場比賽，就選擇放棄參與剩下的賽事。最近他透過媒體表示：「我想要我的生活與神

MLB／超級怪力男 教士塔提斯開轟把球掃到屋頂上

教士隊21歲年輕球員塔提斯（Fernando Tatis Jr.）本季表現好到不行，今天對水手雙重賽首戰，再度展現打擊威力，直接把球打上球場屋頂。 塔提斯該場第6局，接棒馬恰多（Manny Ma

MLB／菊池雄星先發5局奪本季首勝 平野佳壽後援無失分

水手今天對教士雙重賽首場被對手大逆轉，第二場誓言討為顏面，派出日籍投手菊池雄星先發，主投5局失3分狀態不差，同時隊友打擊火力支援首局灌6分，最後水手8:3成功雪恥。 菊池雄星本場開賽雖連賞2次三

MLB／不罷賽了…道奇貝茲不想讓隊友為難

道奇球星貝茲（Ｍookie Betts）昨天拒賽，全隊罷賽相挺，今天他們回到場上作戰，貝茲透露改變念頭的原因，他認為出賽...

MLB／差一出局數就輸球 教士灌7分逆轉勝水手

教士隊今天在雙重賽第一場寫下不可思議的逆轉秀，只差一個出局數就要輸球，落後4分，且壘上無人，卻演出成功逆襲，在麥爾斯 （...

MLB／開打42秒後罷賽 大都會、馬林魚攜手爭平權

響應平權抗爭，大聯盟今天共七場比賽打不成，大都會與馬林魚之戰，甚至在投打都就緒後，兩隊紛紛從板凳席走出列隊，靜默42秒後...

MLB／今日戰績表 球員杯葛擴大7場比賽宣布延賽

MLB今日戰績表 海盜 4:3(8局) 紅雀 海盜 2:0(7局) 紅雀(雙重戰) 水手 7:10(7局) 教士 水手 8:3(7局) 教士(雙重戰) 紅人 6:1(7局) 釀酒人 紅

熱門新聞

NBA／喬丹居中協調 球員罷賽杯葛行動結束

MLB／談美聯投手打擊、跑壘顧慮 托瑞第一個想到王建民

NBA／他防守最無解的進攻武器哈登 薪水卻只有…

NBA／今日賽事延期 官方聲明盼明後天恢復季後賽

日職／王柏融代打敲安首打點進帳 火腿遭逆轉

NBA／不贊同持續罷賽 格林：運動員不該放棄發聲平台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。