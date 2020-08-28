MLB／釀酒人肯恩爆退賽原因 透露全是為了家人

釀酒人肯恩（Lorenzo Cain）8月初宣布退出本季剩餘賽事，如今他透露這麼做是為了神，也為了家人。

肯恩開季打了5場比賽，就選擇放棄參與剩下的賽事。最近他透過媒體表示：「我想要我的生活與神同在。這是我需要去做的事。不僅僅是為了我自己，也是為了我的家人。」

雖然肯恩幾度想要重新回到場上，但是反覆思考後，還是將家人擺在第一位。

肯恩2018年以5年8000萬美元合約加入釀局人，本賽季邁入第3年。生涯打擊率0.288，退賽前5場賽事18打數6次安打，外帶2分打點，打擊率0.333。