MLB／超級怪力男 教士塔提斯開轟把球掃到屋頂上

教士隊21歲年輕球員塔提斯（Fernando Tatis Jr.）本季表現好到不行，今天對水手雙重賽首戰，再度展現打擊威力，直接把球打上球場屋頂。

塔提斯該場第6局，接棒馬恰多（Manny Machado），轟出左外野方向448英尺（約137公尺）的全壘打，光看數字還不夠驚人，塔提斯這一棒更是直接把球掃到教士主場內，Western Metal Supply Co.觀眾席的屋頂上。

448 feet.@tatis_jr is the second player ever to send a home run ball to the rooftop of the Western Metal Building. pic.twitter.com/lcppersnfJ — San Diego Padres (@Padres) August 27, 2020

這一轟，讓塔提斯自外野手瑞佛洛（Hunter Renfroe）後，再度有人能夠把球打到主場大樓屋頂上。

塔提斯本季至今累積13支全壘打，外加30分打點，帶領教士打出19勝14敗戰績，暫時位居國聯第4。