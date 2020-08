MLB／超級怪力男 教士塔提斯開轟把球掃到屋頂上

教士隊21歲年輕球員塔提斯(Fernando Tatis Jr.)本季表現好到不行,今天對水手雙重賽首戰,再度展現打擊威力,直接把球打上球場屋頂。

塔提斯該場第6局,接棒馬恰多(Manny Machado),轟出左外野方向448英尺(約137公尺)的全壘打,光看數字還不夠驚人,塔提斯這一棒更是直接把球掃到教士主場內,Western Metal Supply Co.觀眾席的屋頂上。

448 feet.@tatis_jr is the second player ever to send a home run ball to the rooftop of the Western Metal Building. pic.twitter.com/lcppersnfJ