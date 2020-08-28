MLB／菊池雄星先發5局奪本季首勝 平野佳壽後援無失分

水手今天對教士雙重賽首場被對手大逆轉，第二場誓言討為顏面，派出日籍投手菊池雄星先發，主投5局失3分狀態不差，同時隊友打擊火力支援首局灌6分，最後水手8:3成功雪恥。

菊池雄星本場開賽雖連賞2次三振，遇到教士強棒馬恰多（Manny Machado）硬生生被敲陽春砲先掉1分。第2局還在找手感，連被敲3安再丟1分。3、4局狀況回穩，只被敲1安沒有失分。5局下對上葛里遜（Trent Grisham）又挨一棒一壘安打，當當時在二壘的馬特奧（Julio Mateo）跑回本壘得分。

菊池雄星合計投5局，用81球有55球好球，被敲7支安打包含一發陽春砲，失3分，另賞6次三振，在本季第5場先發收下本年度首勝，防禦率降至6.12。

同為日籍旅美的投手平野佳壽則是在第7局登板。後援1局挨1安、沒有失分、有1次保送，守住勝基。本季至今出賽3場，防禦率0的數據仍未破功。