MLB／先發6局飆4K 克蕭成史上最高勝率左投

道奇經過昨天的罷賽，今日雙重賽重新回到球場對上巨人，第一場比賽派出王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發，主投6局0失分飆4K，幫助道奇以7:0拿下巨人，克蕭也喜獲3連勝，拿下本季第4場勝投，成為大聯盟最高勝率左投。

克蕭今天前3局數度讓打者上壘，尤其前2局都是第一位打者就敲安，但克蕭臨危不亂，最終沒有讓巨人嚐到甜頭。

4局開始，道奇打線火力支援克蕭，單局攻下4分，讓克蕭投得更得心應手，4、5局都上演三上三下，最後總計投了6局沒有失分，賞給打線4次三振，也沒有投出任何保送，最終以7:0完封巨人。

拿下本場勝投，克蕭生涯勝場次數來到173勝，勝率69.8%，超越名人堂球星福特（Whitey Ford）寫下的69%，成為聯盟史上勝率最高左投。

比起勝率，近期在威斯康辛州再度引爆的種族問題讓克蕭格外在意，他賽後表示：「身為一個白人，我們要如何給予幫助？我們可以採取什麼樣的措施來幫助陣中的黑人球員？對此，當貝茲（Mookie Betts）說想罷賽的時候，我們全隊上下就開始討論我們可以怎樣給予支持。」

克蕭接著補充：「貝茲這次處理得相當好。我們也一直支持著他。現在的情況很艱難，對他來說更是如此。至於今天決定比賽，我們為了持續運用聯盟這個平台傳達理念，幫助貝茲、其他黑人球員，還有整個黑人社群。」