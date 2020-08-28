MLB／不罷賽了…道奇貝茲不想讓隊友為難

道奇球星貝茲（Ｍookie Betts）昨天拒賽，全隊罷賽相挺，今天他們回到場上作戰，貝茲透露改變念頭的原因，他認為出賽更能將自己的聲音傳達出去，也不希望讓隊友為難，「所以我決定上場，但我也會持續關心場外事務。」

道奇和巨人之戰昨天打不成，今天兩隊進行雙重賽，日場由王牌左投克蕭 （ Clayton Kershaw）先發，投6局無失分，幫助道奇以7：0贏球，克蕭收下第4勝，防禦率僅1.80，晚場再以2：0擊敗巨人，道奇一日兩勝。

昨天成為罷賽的關鍵人物，貝茲今天回到場上作戰，日場第六局敲出的安打，成為他的生涯第1000安，賽後也接受媒體訪問，述說決定上場作戰的原因。

貝茲表示，「我不想要分化彼此，我們有個很棒的團隊，我不希望讓任何人感到不舒服，所以我決定上場比賽。」

今天上午出爐的第一份先發名單，貝茲的名字並未在上頭，但他隨後找上總教練羅伯茲 （Dave Roberts），表達自己願意出賽，先發第一棒改排上貝茲。

羅伯茲透露，貝茲與聯盟裡的黑人球員聊過後，認為出賽更能讓自己的訴求向外傳達，因此改變了念頭。貝茲也強調，儘管未繼續罷賽，但他會持續關心場外事務，響應社會爭取平權。