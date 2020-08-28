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MLB／差一出局數就輸球 教士灌7分逆轉勝水手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
教士單局灌7分逆轉勝水手。法新社
教士單局灌7分逆轉勝水手。法新社

教士隊今天在雙重賽第一場寫下不可思議的逆轉秀，只差一個出局數就要輸球，落後4分，且壘上無人，卻演出成功逆襲，在麥爾斯 （Ｗil Myers）敲出再見三分砲後，以10：7擊敗水手隊。

棒球比賽從九局下兩出局才開始，這句話，今年在部分比賽要改成「七局」才適用，教士與水手今天進行雙重賽，比賽只打七局，教士帶著3：7落後進入最後半局，前兩位打者都被解決，逆襲就從接下來的1觸身、2四壞保送塞滿壘包展開。

教士接下來連續敲出四支安打，馬恰多（Manny Machado）的安打先送回2分，接連的捕逸和暴投送分，荷斯莫 （Eric Hosmer）安打討到追平分，再到麥爾斯開轟，完成這場驚奇的逆轉秀。

麥爾斯表示，「這場比賽真的太有趣了，我在第六局成為最後一個出局數，卻能在第七局帶來貢獻，最後一局真的太酷了，我們沒有放棄比賽。」

「只差一個出局數，而且壘上沒人，可以完成逆轉真的太神奇了。」教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）稱讚球員的態度，「通常是27個出局數，今天只有21個，他們持續戰鬥，在場上毫無保留。」

教士在第六局由塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）和馬恰多連兩打席敲全壘打，馬恰多單場3安打帶有4分打點，同樣居功厥偉；晚場比賽則由水手8：3贏球扳回一城。

教士 馬恰多

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