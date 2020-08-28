MLB／金廣鉉6局無責失拿不到勝投 怪自己不該掉分

紅雀韓籍投手金廣鉉連兩場先發都飆6局好投，但今天未獲隊友太多支援，紅雀以3：4不敵海盜，晚場再以0：2吞敗，紅雀一日進帳兩敗。

紅雀與海盜今天進行雙重賽，金廣鉉負責日場的先發，投6局只被敲出3安打，唯一失分出現在第四局，首位打者塔克（Cole Tucker）因三壘手的失誤上壘，史托林 （Jacob Stallings）安打送回分數，失分不算金廣鉉的責失分，此役繳出六局無責失分後，本季防禦率降到1.08。

金廣鉉的好投，無緣為他換回勝投，本季雙重賽只打七局，兩隊前七局打完處於1：1平手，海盜在延長的8局上靠3安打和失誤搶下3分，終場以4：3擊敗紅雀。

金廣鉉繳出好投卻不滿意，他表示，「我的整體控球並不好，我不應該丟掉那一分的，我今天的投球不太有效率。」

紅雀教頭席爾特 （Mike Shildt）直言，打線沒有給予先發投手足夠支援，「今天兩場比賽兩隊先發投手都表現很好，先發投手給了我們六局好投，我們應該是能拿下這場比賽的，但只打下1分、2分是不夠的。」