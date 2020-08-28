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MLB／談美聯投手打擊、跑壘顧慮 托瑞第一個想到王建民

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
2007年洋基教頭托瑞與王建民。路透(資料照)
2007年洋基教頭托瑞與王建民。路透(資料照)

洋基前教頭托瑞（ Joe Torre）接受電台訪問，對於國聯未來採取指定打擊的可能性，他表示，他無法預言這是否會發生，但若以個人立場來看，他對於美聯投手打擊、跑壘一向都有顧慮，他也提及昔日子弟兵王建民在跑壘時受傷的案例。

托瑞從2011年起接掌主席辦公室，今年由於年事已高，轉任主席特助，他本周接受WFAN電台訪問，話題先談到風光的1998年球季。

「我們那年贏了114場比賽，更棒的是還贏下世界大賽冠軍。」托瑞表示，「我們認為，我們需要贏得這座冠軍，讓所有人注意到我們的成就。」

托瑞稱讚團隊，「他們從未懈怠贏球、從未懈怠努力，他們持續認為還有事情需要自己去完成、去證明，我到現在還清楚記得，那群球員有多特別。」

作為大聯盟主政的一份子，托瑞也被問到國聯未來採取指定打擊的可能性，他表示，一被問到這個問題，「我的腦中第一個想到的就是王建民，他在跑壘時受傷，那是對他的生涯帶來致命傷的傷勢。」

托瑞表示，他無法預言國聯未來是否會採取指定打擊，「這並不是暫時擱置的議題，我們持續在討論，但我們還未完全釐清，怎樣做才是對比賽最好的。」但若以他個人立場來談這個話題，托瑞說：「我一直在想的是，美聯投手平常並不打擊，這方面的訓練不多，但這對國聯投手來說容易許多，因為打擊練習是他們的日常。」

王建民於2008年出戰太空人時跑壘受傷，當時洋基教頭已是吉拉迪 （Joe Girardi），托瑞當時則掌道奇兵符。

王建民 洋基 吉拉迪

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