MLB／開打42秒後罷賽 大都會、馬林魚攜手爭平權

響應平權抗爭，大聯盟今天共七場比賽打不成，大都會與馬林魚之戰，甚至在投打都就緒後，兩隊紛紛從板凳席走出列隊，靜默42秒後離場罷賽，無聲行動帶有強烈訴求。

不同於其他罷賽場次，此戰直到開賽前都未宣布不打，兩隊正常著裝，在比賽時間到點時已各就各位，但氣氛卻不尋常，大都會先發投手瓦卡（Michael Wacha）並未熱身，後攻的大都會未公布先發打序，一局上第一打席投打就位後，兩隊球員才從板凳席走出列隊，表達此戰罷賽。

大都會一壘手史密斯（Dominic Smith）說明他們的罷賽決定，「這是比棒球更重要的事，這是生命、這是人權。」

離場前，馬林魚外野手布林森（Lewis Brinson）在本壘處，放了一件寫有「Black Lives Matter」字樣的T恤。