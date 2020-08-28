聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／開打42秒後罷賽 大都會、馬林魚攜手爭平權
響應平權抗爭，大聯盟今天共七場比賽打不成，大都會與馬林魚之戰，甚至在投打都就緒後，兩隊紛紛從板凳席走出列隊，靜默42秒後離場罷賽，無聲行動帶有強烈訴求。
不同於其他罷賽場次，此戰直到開賽前都未宣布不打，兩隊正常著裝，在比賽時間到點時已各就各位，但氣氛卻不尋常，大都會先發投手瓦卡（Michael Wacha）並未熱身，後攻的大都會未公布先發打序，一局上第一打席投打就位後，兩隊球員才從板凳席走出列隊，表達此戰罷賽。
大都會一壘手史密斯（Dominic Smith）說明他們的罷賽決定，「這是比棒球更重要的事，這是生命、這是人權。」
離場前，馬林魚外野手布林森（Lewis Brinson）在本壘處，放了一件寫有「Black Lives Matter」字樣的T恤。
康佛托（Michael Conforto）代表大都會說明這次行動，他表示，兩隊在下午三點左右開始討論，點子多出自於馬林魚內野手羅哈斯（Miguel Rojas），希望呼籲外界，「不論膚色、國家，更尊重、友善地對待彼此。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言