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MLB／今日戰績表 美聯龍頭光芒火力四射拉出5連勝
MLB今日戰績表
大都會 7:8(8局) 洋基
洋基 大都會(雙重戰)
小熊 10:1 紅人
雙城 2:3 老虎
光芒 12:7 馬林魚
國民 5:9 紅襪
皇家 2:5(10局) 白襪
運動家 (延賽) 太空人
海盜 5:1 釀酒人
印地安人 2:7 紅雀
道奇 7:2 遊騎兵
金鶯 5:6 藍鳥
教士 13:2 洛磯
巨人 4:1 響尾蛇
水手 2:1(10局) 天使
勇士 費城人
MLB明日賽程
02:07 金鶯 vs. 藍鳥
04:10 水手 vs. 天使
06:30 紅雀 vs. 紅人
07:05 光芒 vs. 洋基(FOX體育2台)
07:05 國民 vs. 費城人
07:30 勇士 vs. 紅襪
07:40 海盜 vs. 釀酒人
08:05 印地安人 vs. 皇家
08:10 白襪 vs. 雙城
09:30 教士 vs. 洛磯
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