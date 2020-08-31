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MLB／今日戰績表 美聯龍頭光芒火力四射拉出5連勝

聯合新聞網 / 整理
光芒亞當斯擊出滿貫砲。 路透
光芒亞當斯擊出滿貫砲。 路透

MLB今日戰績表

大都會 7:8(8局) 洋基

洋基 大都會(雙重戰)

小熊 10:1 紅人

雙城 2:3 老虎

光芒 12:7 馬林魚

國民 5:9 紅襪

皇家 2:5(10局) 白襪

運動家 (延賽) 太空人

海盜 5:1 釀酒人

印地安人 2:7 紅雀

道奇 7:2 遊騎兵

金鶯 5:6 藍鳥

教士 13:2 洛磯

巨人 4:1 響尾蛇

水手 2:1(10局) 天使

勇士 費城人

MLB明日賽程

02:07 金鶯 vs. 藍鳥

04:10 水手 vs. 天使

06:30 紅雀 vs. 紅人

07:05 光芒 vs. 洋基(FOX體育2台)

07:05 國民 vs. 費城人

07:30 勇士 vs. 紅襪

07:40 海盜 vs. 釀酒人

08:05 印地安人 vs. 皇家

08:10 白襪 vs. 雙城

09:30 教士 vs. 洛磯

球隊戰績表

太空人 體育

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