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MLB／今日戰績表 大都會再見暴投洋基中止7連敗
MLB今日戰績表
大都會 1:2 洋基
雙城 2:8(7局) 老虎
雙城 2:4(7局) 老虎(雙重戰)
勇士 1:4 費城人
印地安人 2:1(12局) 紅雀
皇家 9:6 白襪
小熊 3:0(7局) 紅人
小熊 紅人(雙重戰)
運動家 2:4 太空人
運動家 太空人(雙重戰)
光芒 馬林魚
金鶯 藍鳥
道奇 遊騎兵
海盜 釀酒人
國民 紅襪
巨人 響尾蛇
教士 洛磯
水手 天使
MLB明日賽程
01:05 大都會 vs. 洋基
01:10 小熊 vs. 紅人
01:10 雙城 vs. 老虎
01:10 光芒 vs. 馬林魚
01:35 國民 vs. 紅襪
02:10 皇家 vs. 白襪
02:10 運動家 vs. 太空人
02:10 海盜 vs. 釀酒人
02:15 印地安人 vs. 紅雀
02:35 道奇 vs. 遊騎兵
03:07 金鶯 vs. 藍鳥
03:10 教士 vs. 洛磯
04:00 巨人 vs. 響尾蛇
04:05 洋基 vs. 大都會(雙重戰)
04:10 水手 vs. 天使
07:00 勇士 vs. 費城人(FOX體育1、3台)
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