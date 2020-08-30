MLB／今日戰績表 大都會再見暴投洋基中止7連敗

釀酒人肯恩（Lorenzo Cain）8月初宣布退出本季剩餘賽事，如今他透露這麼做是為了神，也為了家人。 肯恩開季打了5場比賽，就選擇放棄參與剩下的賽事。最近他透過媒體表示：「我想要我的生活與神

2020-08-28 16:09