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MLB／14隊不打 紅雀投手失望未全面罷賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
MLB球員杯葛行動擴大，紅襪與藍鳥之戰延賽，並在計分板打上「EQUALITY」字樣。路透
MLB球員杯葛行動擴大，紅襪與藍鳥之戰延賽，並在計分板打上「EQUALITY」字樣。路透

黑人遭白人警察執法過當致死事件，引起全美動盪，大聯盟也從昨天的3場比賽罷賽，擴大為今天的7場、14隊。

今天取消的賽事包括洛磯對響尾蛇、運動家對遊騎兵、雙城老虎、紅襪對藍鳥、金鶯對光芒、費城人對國民，以及馬林魚對大都會。

老虎總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）表示，雙城與老虎兩隊各自開會後，雙方總經理面談，確認今晚的比賽不打，「我們並不是問每名球員，你想打嗎？而是由幾位領袖與球員談過後開會，他們傳達希望能為黑人挺身，比賽不是現在該做的事，也有人說今晚出賽會讓他難受。」

儘管14隊罷賽響應平權，但大聯盟並未像NBA、WNBA、NHL一樣採全面罷賽，也有球員對此表達失望，紅雀弗列爾提（Jack Flaherty）一度在推特寫下：「我們是唯一還在打的職業運動，仔細想想吧！」

弗列爾提隨後刪除留言，但透過視訊記者會與媒體分享想法，他表示，「昨天的罷賽應該是全聯盟的行動，但那沒有發生，我希望今天會發生，但看起來依然沒有。」

諷刺的是，大聯盟明天將舉辦「羅賓森日」，卻在此際掀起種族爭議，釀酒人肯恩（Lorenzo Cain）被問到，如果羅賓森還在世，看到現在的情況會作何感想？肯恩說：「我想他應該會很震驚，這個社會竟然沒有多少進步。」

大聯盟 老虎 雙城

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