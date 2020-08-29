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MLB／今日戰績表 地鐵大戰雙重戰首場落敗洋基6連敗
MLB今日戰績表
雙城 (延賽) 老虎
雙城 (延賽) 老虎(雙重戰)
大都會 6:4(7局) 洋基
洋基 大都會(雙重戰)
金鶯 藍鳥
勇士 費城人
小熊 紅人
光芒 馬林魚
國民 紅襪
道奇 遊騎兵
皇家 白襪
海盜 釀酒人
印地安人 紅雀
教士 洛磯
運動家 太空人
巨人 響尾蛇
水手 天使
MLB明日賽程
01:05 大都會 vs. 洋基
01:15 勇士 vs. 費城人
01:15 印地安人 vs. 紅雀
02:10 皇家 vs. 白襪
04:10 小熊 vs. 紅人
06:10 雙城 vs. 老虎
06:10 光芒 vs. 馬林魚
06:37 金鶯 vs. 藍鳥
07:05 道奇 vs. 遊騎兵(民視、FOX體育1、3台)
07:10 運動家 vs. 太空人
07:30 海盜 vs. 釀酒人
07:40 國民 vs. 紅襪
07:40 小熊 vs. 紅人(雙重戰)
08:10 巨人 vs. 響尾蛇
08:10 教士 vs. 洛磯
09:40 水手 vs. 天使
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