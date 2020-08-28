MLB／今日戰績表 球員杯葛擴大7場比賽宣布延賽

費城人球星哈波（Bryce Harper）今年開季手感火燙，截至8月26日為止，繳出超優異的.321／.460／.654打擊三圍（打擊率／上壘率／長打率），附帶七支全壘打和19分打點，整體的標準化攻擊

2020-08-27 07:00