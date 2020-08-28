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MLB／今日戰績表 球員杯葛擴大7場比賽宣布延賽
MLB今日戰績表
海盜 4:3(8局) 紅雀
海盜 2:0(7局) 紅雀(雙重戰)
水手 7:10(7局) 教士
水手 8:3(7局) 教士(雙重戰)
紅人 6:1(7局)釀酒人
紅人 釀酒人(雙重戰)
道奇 7:0(7局) 巨人
道奇 巨人(雙重戰)
洛磯 (延賽) 響尾蛇
運動家 (延賽) 遊騎兵
紅襪 (延賽) 藍鳥
費城人 (延賽) 國民
金鶯 (延賽) 光芒
雙城 (延賽) 老虎
馬林魚 (延賽) 大都會
MLB明日賽程
01:10 雙城 vs. 老虎
04:05 大都會 vs. 洋基
04:10 雙城 vs. 老虎(雙重戰)
06:37 金鶯 vs. 藍鳥
07:05 勇士 vs. 費城人
07:05 大都會 vs. 洋基(雙重戰)
07:10 小熊 vs. 紅人
07:10 光芒 vs. 馬林魚
07:30 國民 vs. 紅襪
08:05 道奇 vs. 遊騎兵
08:10 皇家 vs. 白襪
08:10 海盜 vs. 釀酒人
08:15 印地安人 vs. 紅雀(FOX體育1、3台)
08:40 教士 vs. 洛磯
09:10 運動家 vs. 太空人
09:40 巨人 vs. 響尾蛇
09:40 水手 vs. 天使
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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