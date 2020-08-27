MLB／今日戰績表 克里文格贖罪好投助印地安人奪勝

每天都在關注打擊排行榜的球迷，應該都有注意到有位叫路易士(Kyle Lewis)的傢伙攻佔了各大數據排行榜。這位路易士還是位新人，現在不只是美聯新人王呼聲最高的球員，甚至足以競爭MVP。 路易士

2020-08-27 07:00