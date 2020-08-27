MLB／今日戰績表 克里文格贖罪好投助印地安人奪勝
MLB今日戰績表
海盜 3:10 白襪
洋基 1:5 勇士
費城人 3:2 國民
紅襪 1:9 藍鳥
金鶯 3:4 光芒
雙城 3:6 印地安人
小熊 6:7 老虎
馬林魚 4:5 大都會
洋基 1:2 勇士(雙重戰)
運動家 3:1 遊騎兵
紅人 vs. 釀酒人 (響應罷賽)
皇家 5:6 紅雀
水手 vs. 教士 (響應罷賽)
洛磯 8:7 響尾蛇
道奇 vs. 巨人 (響應罷賽)
MLB明日賽程
03:10 水手 vs. 教士(FOX體育2台)
03:15 海盜 vs. 紅雀
04:05 道奇 vs. 巨人
05:10 紅人 vs. 釀酒人
06:10 洛磯 vs. 響尾蛇
06:10 水手 vs. 教士(雙重戰)
06:15 海盜 vs. 紅雀(雙重戰)
06:37 運動家 vs. 遊騎兵
06:37 紅襪 vs. 藍鳥(FOX體育1、3台)
06:35 費城人 vs. 國民
06:40 金鶯 vs. 光芒
07:05 道奇 vs. 巨人
07:10 雙城 vs. 老虎
07:10 馬林魚 vs. 大都會
08:10 紅人 vs. 釀酒人(雙重戰)
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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