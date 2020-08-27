MLB／狄葛隆平生涯新高14K 大都會牛棚卻搞砸勝投

大都會今日對上馬林魚，先發狄葛隆（Jacob deGrom）繳7局14K好投，持續朝國聯塞揚三連霸邁進，結果下場後沒改變近年悲情命運，牛棚搞砸自己的勝投，還差點丟掉比賽，好在大都會收復失土，以5:4險勝，狄葛隆則無關勝敗。

大都會本場首局打線就發威，卡諾（Robinson Cano）在一、三壘有人，兩出局情況下打出1分打點二壘安打，讓大都會先馳得點，3、5局康佛托（Michael Conforto）、尼莫（Brandon Nimmo）前後各一支陽春砲，幫大都會5局結束以4:1領先。

連兩屆國聯塞揚獎狄葛隆則力壓馬林魚打擊攻勢，主投7局只在第4局讓馬林魚喬伊斯（Matt Joyce）打二壘安上壘後，憑藉著2次犧牲打擊攻下1分，全場送出平生涯最多的14次三振，賽後防禦率再降至1.80，WHIP也僅0.83。

然而狄葛隆下場後卻是災難開始，首名後援威爾森（Justin Wilson）才處理4名打者就被敲出3安。大都會緊急換上終結者迪亞茲（Edwin Diaz），還是提油救火，只投了0.1局就丟掉2分，且因為左腳抽筋提前下場。最後由右投布拉克（Brad Brach）接手，再丟1分後才結束這局，但已被追成4:4平手。

王牌的勝投被砸鍋，大都會不想連勝利都丟掉，8局下拉莫斯（Wilson Ramos）跳了出來，在代跑的漢米爾頓（Billy Hamilton）上二壘之後，敲出安打將漢米爾頓推回本壘，打回致勝分；9局上布拉克續投順利守成，替大都會有驚無險在主場拿下勝利。

事實上後援一直是大都會這兩季的大洞，面對牛棚再次砸鍋，教頭羅哈斯還是為子弟兵緩頰：「我們相信他們，知道他們有能力拿到出局數、送出三振、在比分接近時守住勝利，過去幾周他們做得很棒，未來也會持續辦到。」