MLB／賈吉右小腿緊繃 恐再躺傷兵名單

才剛回歸的洋基重砲賈吉（Aaron Judge），今天對勇士雙重賽第二戰又感覺到右小腿緊繃，雖然傷勢沒有相當嚴重，但可能得再次躺進傷兵名單。

賈吉今天表現欠佳，第4局敲出一壘安打，可惜沃特（Luke Voit）一棒雙殺打後出局，後續仍在場上待2局，第6局吞下一次三振，隨後便被換下場。根據總教練布恩（Aaron Boone）說法，賈吉的傷勢看起來沒有太嚴重，為了以防萬一，球隊還是得將他換下場。

反覆的傷勢，讓賈吉只能斷斷續續出賽，布恩坦言很難熬，賈吉自己更是如此。這次右小腿緊繃感覺上並不嚴重，後續狀況仍難以捉摸，布恩表示今明兩天比較穩定之後才會比較明朗。

賈吉本季至今出賽18場，打擊三圍0.292/0.343/0.738，累計2支二壘安打、9發全壘打，另有20分打點。