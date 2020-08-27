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MLB／藍鳥打線相挺 山口俊後援4局奪旅美首勝

聯合新聞網 / 綜合報導
山口俊後援4局1失分有2K，在打線支援下收下大聯盟首勝。 路透社
山口俊後援4局1失分有2K，在打線支援下收下大聯盟首勝。 路透社

藍鳥今日進行對紅襪三連戰第二場比賽，旅美的日籍投手山口俊在第3局獲中繼機會，後援4局失1分，藍鳥打線也很給力，以9:1打到紅襪無力還手，幫這名日職勝投王收下旅美首場勝投。

山口俊7、8月判若兩人，7月2次登板只解決3人失4分，防禦率36.00高得嚇人。進入8月，總計11.2局只挨5安失2分，防禦率1.54，每局被上壘率更只有0.86。

本場山口俊也延續本月氣勢，後援4局用59球，雖被敲2支安打，包含一支陽春砲，丟掉1分，過程中還投出2次保送，但也發出2張老K。在隊友火力支援之下，在旅美第8場比賽首勝終於開張。

藍鳥今晚打線可說是火力全開，前2局就個扛一支陽春砲，另外還有泰萊斯（Rowdy Tellez）在4局上擊出2分打點全壘打，單場雙響。7局下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）補刀一棒清壘的3分打點二壘安打，但局海灌5分，讓藍鳥以9:1輕鬆取勝。

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