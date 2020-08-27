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MLB／洋基推兩大王牌都沒贏 柯爾中斷跨季20連勝

聯合新聞網 / 綜合報導
今日雙重賽首場先發的柯爾吞敗，連續勝投場次告終。 美聯社
今日雙重賽首場先發的柯爾吞敗，連續勝投場次告終。 美聯社

洋基今對勇士雙重賽，柯爾（Gerrit Cole）首戰掛帥先發，原有望維持甚至延續跨季20連勝紀錄，但慘遭棒打，投5局挨了3轟，隊友打擊面對勇士大物安德森（Ian Anderson）連5局無安打，無法替柯爾解套，最終洋基首場以1:5敗給勇士，柯爾連勝紀錄隨之中斷。

柯爾今天首局對上手腕發炎缺陣2週回歸的亞古納（Ronald Acuna Jr.）就被敲出全壘打，兩人纏鬥多球，最後2好3壞柯爾投出的97英里（約156公里）外角速球被亞古納逮中。柯爾後續連飆3K解決半局，卻在第3局又遇亂流，再戰亞古納投出4壞，禍不單行後續遭史旺森（Dansby Swanson）、歐蘇納（Marcell Ozuna）各敲一轟苦吞4失分。

相形之下，勇士22歲小將安德森則是技壓柯爾，先發6局投出6次三振，僅被打一支安打，有1失分。最重要的還是讓洋基在6局下才打出全隊本場首次安打，徹底讓洋基打線熄火。最終投打皆欠佳的洋基就以1:5落敗。柯爾則無緣續寫連續勝投紀錄。

田中將大勝投遭隊友砸鍋，本季首勝還是沒開張。 路透社
田中將大勝投遭隊友砸鍋，本季首勝還是沒開張。 路透社

至於雙重賽次戰，派出田中將大企圖討回顏面，田中也不負眾望在5局內繳4K無失分水準內的好投，洋基也在第5局握有1:0領先，可惜後援的格林（Chad Green）不夠力，一局投球挨兩安，其中一支還是全壘打共丟2分，導致洋基在只打7局的比賽後段遭反超，最後一局無法再掀攻勢，終場就已1:2再敗勇士，單日吞下2敗，至於先發的田中至今仍一勝難求。

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