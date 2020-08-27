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MLB／3場比賽因罷賽延期 大聯盟發聲明力挺球員

聯合新聞網 / 綜合報導
NBA公鹿開罷賽第一槍後，MLB今天數隊跟進，包含紅人對釀酒人、水手對教士、道奇對巨人共3場比賽皆停賽。 法新社
NBA公鹿開罷賽第一槍後，MLB今天數隊跟進，包含紅人對釀酒人、水手對教士、道奇對巨人共3場比賽皆停賽。 法新社

美國威斯康辛州日前發生警察對非裔男子連開7槍事件，再度讓全美民眾激憤，NBA、MLB今天數隊更相繼罷賽，支持美國社會正義。其中大聯盟的紅人對釀酒人、水手對教士、道奇對巨人共3場比賽皆停賽。

得知罷賽，大聯盟力挺球員做法，發聲明表示：「有鑒於布雷克（Jacob Blake）被槍擊帶來的痛苦，我們尊重球員今天罷賽決定。大聯盟仍會團結一致，盡力改變這個社會。我們將站在消滅種族主義和不公義的一方。」

多名今日罷賽的球員也法表聲明。二壘手高登（Dee Gordon）待在全聯盟黑人球員第一多的水手，在推特發文表示：「與其讓觀眾看我們比賽，我希望他們關注比比賽更重要的事。」

釀酒人及紅人則是在雙方討論後不出賽，另聯合聲明：「兩隊球員今晚將不出賽，在社會跟國家陷入水深火熱之際，我們希望引起人們對重要議題的關注，尤其是種族不平等及單方面的壓迫。」

身處事發州縣的釀酒人球員坦言這次事件後更難以置身事外，外野手布勞恩（Ryan Braun）直言：「因為這件事離我們很近，對球隊的意義遠超其他隊伍。」

牛棚大將海德（Josh Hader）也說：「這比運動還重要，如今我們不應該再保持沈默，而是要讓我們的訴求真正被聽見。」

警察 槍擊

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