路易士打出水手新希望 一朗總算後繼有人

每天都在關注打擊排行榜的球迷，應該都有注意到有位叫路易士(Kyle Lewis)的傢伙攻佔了各大數據排行榜。這位路易士還是位新人，現在不只是美聯新人王呼聲最高的球員，甚至足以競爭MVP。

路易士目前繳出.360打擊率、.446上壘率、1.014OPS與7轟的成績。他的1.7WAR與25得分都是美聯第一，打擊率和上壘率都是美聯第2，皆僅次於勒梅休(DJ LeMahieu)。不過勒梅休目前在傷兵名單，不久後將因打席數不足退出榜單，因此路易士即將成為美聯打擊王與上壘率榜首。歷史上以新人之姿拿下打擊王的球員只有1964年的奧力偉(Tony Oliva)和2001年的鈴木一朗，現在路易士也有機會挑戰這項紀錄。

鈴木一朗2001年在大聯盟的第一個球季，就以.350打擊率成為美聯打擊王，同時也獲得新人王、MVP等頭銜，至此之後水手再也沒有人獲得過這兩個獎項。 歐新社資料照片

季前談到美聯新人王，大部分的焦點都擺在白襪隊的羅伯特(Luis Robert)身上，路易士較少被提及。如今路易士的表現不僅在新人當中遙遙領先，甚至繳出MVP等級的成績。

現年25歲的路易士以新人來講年紀算比較大了，不過他過去就是相當被看好的潛力新秀，2016年在第一輪第11順位被水手隊選中，那年他拿下象徵業餘棒球最高榮譽的金釘鞋獎(Golden Spike Award)，並被Baseball America選為年度最佳大學球員。他在Baseball America百大新秀排名最高曾位居第34名。

去年9月路易士剛升上大聯盟就一鳴驚人，他在大聯盟的前三場球賽都開轟，成為繼史托瑞(Trevor Story)後的歷史第二人。

今年路易士表現突飛猛進的關鍵在於選球的進步與打擊型態的改變。去年他在大聯盟短暫出賽18場，保送率只有4%，三振率高達38.7%，今年保送率大幅提升到13.8%，三振率則減少到23.1%。另一方面，他過去在小聯盟是以拉打為主，去年在小聯盟拉打的比例高達41.9%，今年他的拉打只有26.8%，反而是他比例最低的一個方向，中間與推打的比例分別為43.9%與29.3%，現在的他各個方向都能打，打擊技巧相當突出。

路易士今年不但選球能力提升，打擊技巧也比去年精進不少，讓他成為全方位的打者。 美聯社

由於路易士的BABIP(Batting average on balls in play，場內球安打率)高達.440，表示他目前的高打擊率帶了些運氣成份，但並不代表他的表現是曇花一現。以他在大學時期展現的天賦，現在有這樣的絕佳表現是合理的。

已連續18年沒進季後賽的水手隊很久沒有出現像路易士如此令人振奮的新人打者了，上一次讓人有同樣感覺的可能得回溯到2001年的鈴木一朗。水手過去10年的WAR值榜首，只有2015年的席格(Kyle Seager)是自家農場出身的打者。其實水手過去10年也有艾克利(Dustin Ackley)和朱尼諾(Mike Zunino)這樣備受期待的超級新秀，但這兩位最終都令人極為失望。

當然我們也不奢望路易士能成為像小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)或A-Rod這樣的超級巨星，但至少他讓水手隊看到了未來。水手農場還有凱蘭尼奇(Jarred Kelenic)和羅德里格茲(Julio Rodriguez)這兩位大物新秀在小聯盟磨練，兩人在今年Baseball America的百大新秀中分別排在第11與第8位。這兩位新秀和路易士一樣都是外野手，未來水手隊的外野陣容與打線相當值得期待。

水手農場裏還有凱蘭尼奇(右)和羅德里格茲(左)等好手，未來有機會與路易士重建水手打線。 2020 Bowman Chrome球員卡

路易士今年很有機會成為繼2000年佐佐木主浩與2001年鈴木一朗之後，又一位水手隊出身的新人王，雖然水手今年還是戰績不佳，但或許路易士是水手未來重返季後賽的第一步。