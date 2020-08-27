哈波改善打擊機制 可望重現2015年MVP水準

費城人球星哈波（Bryce Harper）今年開季手感火燙，截至8月26日為止，繳出超優異的.321／.460／.654打擊三圍（打擊率／上壘率／長打率），附帶七支全壘打和19分打點，整體的標準化攻擊指數OPS＋196和標準化得分創造值wRC＋189，都在全聯盟名列前茅，如此成績不禁讓人好奇，哈波是否找回了2015年奪得國聯MVP的身手、接下來有機會再挑戰年度最有價值球員的頭銜？

眾所周知，哈波在2019年季前和費城人簽下13年三億3000萬美金的巨約，受到球界的高度關注和費城球迷的滿心期待。來到友愛之城（費城的別稱）的第一年，哈波的成績算是令人滿意：.882的攻擊指數、126的OPS＋、35轟、114分打點，還有進步的防守數據，種種數字皆顯示哈波的身手仍具明星等級，其超過4.0的勝場貢獻值WAR值，亦凸顯他有打出符合身價的水準。不過若硬要吹毛求疵，你也可以說哈波的進攻火力比起2018年不進反退，126的OPS＋，低於他去年球季結束時的生涯平均值137。

今年球季雖然縮水，但開季之後的一個月，哈波打得像極了他在2015年奪得國聯最有價值球員的狀態，當年他整季的攻擊指數達到1.109、OPS＋高達198、附帶42轟和99打點，本季他的數據若按比例擴展成162場賽季的長度，差不多就能繳出類似的成績單。

當年大家之所以說哈波「好不容易」、「終於」達到了他的潛力天花板，是因為挾著超高名氣進入職業棒壇的他，從進大聯盟之後，打得並不算非常順遂，打擊經常大起大落，而且受傷的情況屢見不鮮，甚至被許多同儕和媒體戲稱是「史上最被高估的球員」；孰料2015年達到潛力天花板之後，哈波還是無法像美聯的楚奧特（Mike Trout）維持年年頂級身手，打擊表現持續出現高低跌宕的態勢，因此直到今年季前，不少人仍然覺得哈波還有被壓抑的超級巔峰期尚未被實踐。那麼今年，會是這個巔峰期被解鎖的濫觴嗎？

除了脾氣之外，哈波過去無法長期保持穩定，但畢竟他是選秀狀元，後面又拿了天價合約，自然容易讓他的表現被用放大鏡檢視。 美聯社

每次解讀到不出兩個月、偏小的數據樣本，總是要特別小心，因為任何棒球員在小樣本的數據底下，都可能繳出非常誇張的成績單。哈波本季到目前為止只出賽24場、累積101個打席，如此樣本其實還是非常小，所以雖然累積出好看的數據，但不一定代表長期下來能維持住，或是球技真的已達到數據顯示的等級。

大聯盟官網的資深作家派崔羅（Mike Petriello）就分析了哈波的數據，發現事實上哈波幾乎每年都有狀況非常火燙的一個月區間、打出過非常出色的86打席（大約比賽一個月）數據樣本。去年8月7號到9月2號，哈波就打出過.471的加權上壘率wOBA（可視為針對長打加權的上壘率，今年聯盟平均為.319），此外，除了2014年，他在其他年份都曾打出wOBA比.471更好的一個月成績樣本，因此他今年到目前為止的.455加權上壘率，相形之下就失色許多，好像不再那麼特別，有可能只是短時間內的好手感使然。

不過這也不是說哈波今年跟往年沒有任何不同，畢竟能在一個多月的數據樣本打出超過190的OPS＋還是相當厲害的，而且每年敵人對他的投球策略以及防守佈陣都會有所調整（今年對手針對他擺出極端防守佈陣的機率從60.1%上升到62.8％），他能夠在本季打出高水準的數據，透露其球技仍有改善進步。

根據派崔羅的分析，哈波本季成績會如此出色，並沒有受到運氣因素影響，他打進場內的球形成安打的機率，沒有特別高，而且追蹤系統也顯示他的擊球品質很不錯，所以打出那麼好的數據是應得的。另外，哈波今年的擊球強度、擊球仰角、選球耐心都跟往年相去不遠，從數據上來看並無顯著差異。

那今年的哈波到底是哪裡不一樣？筆者歸納不同美職專家的分析，發現主要有三點。

一、根據大聯盟電視網球評雷諾斯（Harold Reynolds）的分析，哈波今年的揮棒動作回歸他生涯初期的樣貌，減少抬腳的幅度，提高了打擊機制的穩定性。此種揮棒模式比較像打者陷入兩好球球數落後時的樣態，揮棒軌跡比較短一些，因而能提高擊球率。哈波本身的力量就非常足夠，不需要刻意大跨步、大抬腳去追求更大的揮棒力量，所以即便採取小抬腳、減少揮棒軌跡，仍能穩定把球轟越過全壘打牆。調整揮棒機制後的哈波，增加了打擊的把握度，比較不容易揮空棒。

二、正因如此，哈波本季整體的擊球率上升了，從去年的68.3％增加到本季的71.5％，連帶地也讓他的揮棒落空率從15.1％下降至13%。去年，哈波的三振率高達26％，但今年這數字下降到16.8％，若延續整季，將創下他生涯單季新低紀錄。此外，若細看他揮空率的數據，會發現他今年對滑球和曲球等變化球種的揮空率，大幅下降，是其整體擊球率上升的最大關鍵。

三、這些數字的變化又代表什麼呢？代表哈波本季的揮棒選擇變得比較好。近年來，投手對哈波進行的調整有三：一是減少首球投速球的比例，二是在兩好球前投更多變化球，三是在兩好球後針對哈波難以掌握偏高速球的弱點進行攻擊。這些趨勢到今年依然如此，不過哈波做出了反制，在變化球進壘點的辨識上有所進步。既然投手對他投更多變化球，那他就挑比較好打的變化球做攻擊，也就是那些落在好球帶內的變化球。上季，哈波對好球帶外變化球的出棒率是35%，今年掉到27.2％，莫怪他對變化球的揮空率會大大下降。由於對變化球的揮空率減低，而且較常去攻擊那些落在好球帶內的變化球，哈波面對變化球的打擊數據因而改善許多。

哈波2019年對變化球的打擊率：.195／長打率：.414／加權上壘率.293 哈波2020年對變化球的打擊率：.333／長打率：.400／加權上壘率.319

事實上，哈波在面對速球系球路和變速球系球路的打擊表現，亦有所提升，這些進步都跟他的擊球選擇變得更好、更知道怎麼應對投手的策略調整有關。

哈波短期內火熱的表現，顯示他將就此爆發？或這只是一時好運？目前還無法判斷。但他在選球上的進步卻是相當明確。 美聯社

雖然筆者在文章前面提到，哈波上大聯盟後的這九年期間，充滿許多傷勢和高低起伏，但若縱觀他長期的打擊數據，會發現他其實名列大聯盟過去五年來最優質的打者前10名（wRC＋145能排在過去五年來的第八高），因此平心而論，他長期以來都是一名水準高於聯盟平均不少的打者、球員，只是因為他進職業時是以選秀狀元之姿、名氣超大，眾人才會用更嚴格的標準檢視他。

過去幾年，即便面臨過一些低潮，但哈波似乎總是能想到一些應對策略、不斷滾動式地做調整，進而在各種傷勢和高高低低的起伏中，保持住高於聯盟平均水準的數據呈現。我想，這就是一名優秀打者、頂尖球員的定義體現吧！