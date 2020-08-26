MLB／今日戰績表 印地安人畢柏飆10K聯盟首位6勝投手

昨天響尾蛇對洛磯一戰出現罕見出局情況。響尾蛇外野手卡洪（Kole Calhoun）從一壘跑到二壘時用頭頂球、遭判妨礙守備出局。比當事人還不滿的總教練羅夫洛（Torey Lovullo）上場爭論，反被驅

2020-08-26 12:55