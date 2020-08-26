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MLB／今日戰績表 印地安人畢柏飆10K聯盟首位6勝投手

聯合新聞網 / 整理
印地安人新王牌畢柏再展K功，6局飆出10次三振，連續三場至少雙位數三振，也是本季第五次，拿下獨步聯盟的第6勝，同時是開季6連勝。 路透社
印地安人新王牌畢柏再展K功，6局飆出10次三振，連續三場至少雙位數三振，也是本季第五次，拿下獨步聯盟的第6勝，同時是開季6連勝。 路透社

MLB今日戰績表

天使 3:6 太空人

馬林魚 4:0 大都會

費城人 8:3 國民

紅襪 9:7 藍鳥

金鶯 2:4 光芒

天使 12:5 太空人(雙重戰)

雙城 2:4 印地安人

小熊 1:7 老虎

洋基 vs. 勇士(因雨延賽)

運動家 10:3 遊騎兵

海盜 0:4 白襪

紅人 2:3 釀酒人

大都會 0:3 馬林魚(雙重戰)

皇家 5:4 紅雀

水手 8:3 教士

洛磯 5:4 響尾蛇

道奇 8:10(11局) 巨人

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

MLB明日賽程

02:10 海盜 vs. 白襪

04:10 洋基 vs. 勇士

06:05 費城人 vs. 國民

06:37 紅襪 vs. 藍鳥

06:40 金鶯 vs. 光芒

07:10 雙城 vs. 印地安人

07:10 小熊 vs. 老虎

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:10 洋基 vs. 勇士(雙重戰)(FOX體育1、3台，民視)

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

08:10 紅人 vs. 釀酒人

08:15 皇家 vs. 紅雀

09:10 水手 vs. 教士(FOX體育2台)

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇

09:45 道奇 vs. 巨人

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

太空人 體育 疫情 民視

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