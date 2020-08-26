MLB／今日戰績表 印地安人畢柏飆10K聯盟首位6勝投手
MLB今日戰績表
天使 3:6 太空人
馬林魚 4:0 大都會
費城人 8:3 國民
紅襪 9:7 藍鳥
金鶯 2:4 光芒
天使 12:5 太空人(雙重戰)
雙城 2:4 印地安人
小熊 1:7 老虎
洋基 vs. 勇士(因雨延賽)
運動家 10:3 遊騎兵
海盜 0:4 白襪
紅人 2:3 釀酒人
大都會 0:3 馬林魚(雙重戰)
皇家 5:4 紅雀
水手 8:3 教士
洛磯 5:4 響尾蛇
道奇 8:10(11局) 巨人
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
MLB明日賽程
02:10 海盜 vs. 白襪
04:10 洋基 vs. 勇士
06:05 費城人 vs. 國民
06:37 紅襪 vs. 藍鳥
06:40 金鶯 vs. 光芒
07:10 雙城 vs. 印地安人
07:10 小熊 vs. 老虎
07:10 馬林魚 vs. 大都會
07:10 洋基 vs. 勇士(雙重戰)(FOX體育1、3台，民視)
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
08:10 紅人 vs. 釀酒人
08:15 皇家 vs. 紅雀
09:10 水手 vs. 教士(FOX體育2台)
09:40 洛磯 vs. 響尾蛇
09:45 道奇 vs. 巨人
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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