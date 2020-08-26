MLB／無安打樂極生悲 白襪希曼尼茲賽後慶祝扭傷腳踝
白襪投手吉歐利托今天投出大聯盟本季首場無安打比賽，球隊歡慶之餘卻有人因此受傷。希曼尼茲（Eloy Jimenez）在所有人衝上場擁抱吉歐利托慶祝的時候，在跳動過程中不慎傷到腳踝。
這一幕讓人想起2010年效力天使的重砲莫拉雷斯(Kendrys Morales)，於轟出再見全壘打後在本壘慶祝，卻因踏空導致腳踝骨折，還因此整季報銷，且足足休了一年半才回歸球場。還好根據白襪教頭倫特利亞（Rick Renteria）說法，希曼尼茲在一群人跳來跳去的同時有點拐到腳。幸運的是在助理訓練師檢查過後有自行站起，再度恭喜吉歐利托，並走下場，看起來並無大礙。
希曼尼茲本場4打數2安打，另有一打點。連續安打場次來到6場，期間打擊高效，平均打擊率0.440。
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