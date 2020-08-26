MLB／跌倒仍成功盜本壘 貝提單局三盜成馬林魚隊史第一人

只盜二、三壘還不夠，馬林魚貝提（Jon Berti）今天對大都會雙重賽第二場比賽，單局上演連三盜，包含靠著靈機應變一口氣盜回本壘，成為馬林魚隊史演出首位單局三盜壘的球員。

此役第6局，貝提在對上法米利亞（Jeurys Familia）選到保送站上一壘後，開啟他的快腿本領，在投手對下名打者只投一球時就策動盜壘，讓大都會捕手連球都傳不出去就上壘。

一出局後，貝提再試圖盜三壘，這次捕手來得及傳球了，但因守備佈陣移防右側的三壘手卻來不及回到壘包上，讓跑者輕鬆撲上三壘。

已經丟了2個壘包，大都會沒想到貝提還會如此大膽，在下名打者安德森（Brian Anderson）1好2壞之際，抓準對方未嚴加看管，貝提趁著捕手回傳球給投手時往本壘衝，途中還踉蹌跌倒一路爬回本壘，但大都會捕手漏球，想觸殺為時已晚，就這樣讓貝提盜回本壘，不靠球棒幫馬林魚拿下一分，球隊也以3:0擊敗大都會，而貝提單局三次盜壘也是馬林魚隊史第一人。

至於為什麼會打算盜本壘，貝提表示：「最後一次盜壘只是瞬間的念頭。我常常想要試試看這麼做，或者是做一些類似的事情，很幸運我最後辦到了。」

對於貝提的意志力，大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）也不得不讚賞：「真的是很積極的跑壘。剛好就是積極的程度拉開了我們跟他們之間的差距。另一方面，我覺得我們不夠小心。我們應該對類似的事保持警惕。」

馬林魚總教練馬丁利則表示，我們抓到佈陣守備的漏洞，讓三壘區成為大洞，這是貝提能成功的原因，「如果你讓他離壘多一到兩步，三壘手也未注意，那接下來就是賽跑了，很顯然這次貝提贏了」！