MLB／印地安人教頭患血栓 恐需長時間休養

印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）證實罹患血栓，目前正在接受治療，教頭一職由一壘指導教練阿洛馬（Sandy Alomar Jr.）暫時代理。

法蘭柯納本季一直有腸胃問題，已經為此缺席15場比賽。先是出席開季前9場比賽之後因腸胃道疾病缺席7場，8月11日短暫復出2場又缺陣，回到印地安人接受腸胃道檢查才發現有血栓。根據總裁安托列提（Chris Antonetti）說法，法蘭柯納相當不舒服，需要間好好休養。

法蘭柯納曾率領紅襪打破貝比魯斯魔咒，奪下2004年世界大賽冠軍，2007年再下一城。2013年轉戰印地安人3度幫助球隊在坐上美聯中區龍頭。