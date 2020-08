MLB／響尾蛇野手罕見出局 裁判坦言此生未見

昨天響尾蛇對洛磯一戰出現罕見出局情況。響尾蛇外野手卡洪(Kole Calhoun)從一壘跑到二壘時用頭頂球、遭判妨礙守備出局。比當事人還不滿的總教練羅夫洛(Torey Lovullo)上場爭論,反被驅逐出場。

該場比賽5局下,洛磯左外野手在接殺馬提(Ketel Marte)飛球,再傳往一壘時,不慎打中一壘手手套,導致球往觀眾席彈。當時一壘的卡洪見狀立刻往二壘衝,只不過洛磯捕手迅速補位將球傳向二壘。眼看可能陷入夾擊的尷尬狀況,卡洪急中生智、刻意「頭錘」將球頂開踏上二壘。可惜這招裁判並不買帳,最後因妨礙守備被判出局。

