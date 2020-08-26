MLB／響尾蛇野手罕見出局 裁判坦言此生未見

昨天響尾蛇對洛磯一戰出現罕見出局情況。響尾蛇外野手卡洪（Kole Calhoun）從一壘跑到二壘時用頭頂球、遭判妨礙守備出局。比當事人還不滿的總教練羅夫洛（Torey Lovullo）上場爭論，反被驅逐出場。

該場比賽5局下，洛磯左外野手在接殺馬提（Ketel Marte）飛球，再傳往一壘時，不慎打中一壘手手套，導致球往觀眾席彈。當時一壘的卡洪見狀立刻往二壘衝，只不過洛磯捕手迅速補位將球傳向二壘。眼看可能陷入夾擊的尷尬狀況，卡洪急中生智、刻意「頭錘」將球頂開踏上二壘。可惜這招裁判並不買帳，最後因妨礙守備被判出局。

Well, this was a unique sequence of events...@Dbacks pic.twitter.com/dG6KgEdzwa — FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) August 25, 2020

卡洪知道自己耍了點小聰明才上壘包，當下對出局判決相當坦然，只是總教練羅夫洛就不這麼認為，直奔上場跟裁判理論，最後慘遭驅逐出場。針對這次的判決，三壘審米勒（Bill Miller）解釋：「他刻意去碰球，讓球故意砸到他，這就是死球，所以被判出局。」

儘管能分析判決原因，第一次見到這種狀況的米勒，仍深感意外，直言：「我們裁判生涯從未見過這種狀況。」

至於卡洪賽後則表示：「我看到球往後滾就順勢往前跑。沒想到我回頭就看到捕手已經撿到球了，那時候我就知道完蛋。但如果我站在那裡讓球打中我，搞不好還可以上三壘。我也不可能呆呆站在那裡被觸殺。至少試著讓他打到我，還是有機會。」