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MLB／投出本季首場無安打 白襪吉歐利托歸功隊友
白襪先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）先發戰海盜，完投9局未被敲安、無失分，投出個人跟大聯盟本季首場無安打比賽。
吉歐利托開局狀況就好到不行，一口氣上演9上9下，4局上出現小瑕疵對岡薩雷茲（Erik Gonzalez）連投4壞球，將對手送上壘，無緣達成完全比賽。只不過這不影響吉歐利托本場比賽的氣勢，後續連續解決18位打者，最後只花101球就完投9局，完成本季首場無安打比賽。
吉歐利托的驚人演出是隊史繼航柏（Philip Humber）的完全比賽後，再度有人締造無安打比賽，也是球隊第19場無安打比賽。雖然錯失完全比賽無法跟前輩比肩，但吉歐利托單場13K，成為隊史投出無安打比賽中飆出最多三振的投手。
吉歐利托身為本季無安打比賽第一人，選擇將功勞歸給和自己並肩作戰的隊友，大氣表示：「球隊的防守強的令人難以置信。沒有他們當作靠山，我很難達成這件事。我今天只回絕了捕手麥肯（James McCann）一次配球，他一樣值得這個紀錄。能有這樣的經驗真的是非常非常酷。」
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