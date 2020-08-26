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MLB／曲球製造13次揮空 光芒葛拉斯諾13K鎖金鶯奪首勝

聯合新聞網 / 綜合報導
葛拉斯諾7局13K，奪本季首場勝投。 美聯社
葛拉斯諾7局13K，奪本季首場勝投。 美聯社

光芒投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天先發對戰金鶯，主投7局只被敲5安，雖挨一棒全壘打、失2分，但狂飆13次三振，幫助光芒4:2射下金鶯，自己則收下本季首場勝投。

葛拉斯諾開季表現不穩定，前5次登板多達4次投不滿5局，控球也缺乏穩定性。今日對上金鶯判若兩人，7局之內用96球有72次好球，儘管首局被努涅茲（Renato Núñez）敲一轟，4局上也連續挨3安，各丟1分，但全場局局都有三振，讓金鶯攻勢在其他局數難以串連。

葛拉斯諾能擺脫低潮繳出好投，靠的就是速球、曲球同場發威，47顆均速96.8英里（約156公里）的四縫線速球造成打者10次揮空，曲球投了48顆更製造生涯新高的13次揮空。如此煥然一新的表現，連葛拉斯諾都自覺越投越好。

葛拉斯諾坦言：「隨著比賽進行，我感覺越投越順。我感覺得到我比賽中的調整，像是4、5、6、7局大概是長時間以來投得最好的局數，讓我信心大增。」

金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也讚嘆葛拉斯諾此役的宰制力，直言：「他今天讓我們吃足苦頭。他今晚完全在狀況內。只要遇到像他這樣的投手，投出97、98英里的速球也發揮作用，打擊就很難發揮。我們要不是打不到球，就是很打出一連串的攻勢。」

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