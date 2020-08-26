MLB／印地安人違規投手歸隊 週四對雙城掛帥先發

印地安人投手克里文格（Mike Clevinger）日前跟隊友違反大聯盟防疫規定，被下放訓練基地，如今球隊打算再給克里文格一次機會將他召回，將於明天對雙城的比賽掛帥先發。

針對球隊的決定，印地安人代理總教練阿洛馬（Sandy Alomar Jr.）表示：「是時候修復跟他們的關係了，如果要拿到好名次，我們需要他們。」

阿洛馬接著說：「我想他們應該都對自己做的事感到後悔了。他們希望有機會能夠證明自己應經悔改。我們都是人，都會犯錯。球隊內的衝突搞不好對改正他們的行為有幫助，只是現在是時候修復彼此的關係，他們兩個也應該讓隊友知道自己有改變。」

事實上，根據總裁安托列提（Chris Antonetti）的說法，在球隊決定召回克里文格有跟陣中其餘球員商討過，指出：「經過長時間的溝通，我相信球隊已經準備好迎接他們回來。我要再重申一次，我們就像一個大家庭，有時候家裡未發生一些事需要解決並前進，我認為我們現在就面臨這樣的情況，也已經準備好向前邁進了。」

對於克里文格有無悔過，安托列提相信他過去幾天已經有好好反省，也很渴望歸隊並幫助球隊贏得比賽，因此全隊上下也期待他的回歸。