韓日勝投王圓夢之旅 金廣鉉、山口俊都讓人驚艷

對於亞洲球員來說，遠渡重洋、到人才濟濟的大聯盟挑戰，從來都不是件容易的事，除了文化差異以外，也常面臨出賽場次不夠多或是角色轉換的瓶頸，「和製潛水艇」牧田和久2017年季後宣布入札，2018年加入教士，孰料兩年期間僅在大聯盟出賽27場、一度遭到DFA（指定轉讓），如今已回歸日職。再早以前也有西岡剛、田中賢介、中島宏之、黃載均及朴炳鎬等野手的失敗案例，追夢之旅顯然殘酷無比。

今年球季因為疫情肆虐全球，對於旅外的球員又更加艱辛，畢竟外在環境動盪不安，尤其「球季何時開打？」一拖再拖，讓亟需證明自己實力的「旅美新鮮人」們調整情形受到影響，面對一片未知，無所適從的焦慮感可想而知，在這種狀況下，還能維持身手更顯不易。

去年12強結束後，韓國與日本的強力投手金廣鉉、山口俊接連一圓「美」夢（兩人宣布簽約的日期甚至同一天：12月18日），如今也都陸續站穩腳步。

七月剛滿32歲的，春訓與夏訓共出賽5場（2場先發），合計9局無失分、14次三振、僅1個保送，被打擊率1成56，勝投、中繼點、救援成功各一，令人印象深刻，儘管韓職都是王牌先發、11年累積136勝、去年防禦率是優異的2.51，大聯盟開季仍從牛棚出發，還被欽點為終結者人選，生涯初登板是7月24日對海盜，1局挨2支安打、失掉2分（1分自責分）、進帳救援成功，不久後紅雀因爆發群聚感染、停賽超過兩個星期，加上米克拉斯（Miles Mikolas）因傷報銷，輪值戰力出現缺口，由金廣鉉頂上。

金廣鉉大聯盟初先發是8月17日雙重賽首戰對小熊，3.2局失1分，57球33好球，3個保送、僅1次三振、製造4次揮空、5個滾地球出局。第二場先發力壓紅人，6局的投球只被敲3支零星安打，3次三振、沒有保送，和甘特（John Gant）、米勒（Andrew Miller）、加列戈斯（Giovanny Gallegos）聯手完封，生涯首勝入袋。

金廣鉉大聯盟初登板1局就失2分，卻好運拿下救援成功。但他對紅人拿下生涯首勝，卻是紮紮實實的6局無失分比賽。 美聯社

總的來說，金廣鉉較缺少製造揮空的能力，但因打者把球打到甜蜜點的比例偏低，使得滾地球佔多數比例，當前的打進場內形成安打的比例（BABIP）也偏低，推測之後或許會有一兩場「能量釋放」。滑球容易挨打，反倒是四縫線直球均速90.2英里（約145公里）卻有著1成43的被打擊率。身為左投的他目前對左打的壓制力不足，但整體樣本數還太少，尚待觀察。

橫濱出身、而後轉投巨人的山口俊，自2015年球季起都是先發為主，2019年是創生涯單季最多局，並一舉拿下中央聯盟勝投王、勝率王、三振王、最佳九人獎等頭銜，然而到藍鳥的山口俊重返生涯初期的牛棚角色，熱身賽投9局失9分，挨12安（5轟）、6次三振、5保送，可以說毫無解決打者的能力。大聯盟生涯前兩場正式出賽都是在延長賽、突破僵局時上場，分別對光芒、國民連吞兩敗，但此後倒吃甘蔗，接下來的5場出賽，共7.2局僅失1分，10三振、3保送，二度負擔超過兩局的工作量，增加教練團的調度彈性。藍鳥在傷了索爾頓（Trent Thornton）、修梅克（Matt Shoemaker）的情況，有把山口俊列進輪值的考慮人選之一，他使用率最高的是變速球，比例達42.5%，且克敵效果顯著，揮空率37.8%、被打擊率僅0成77（13打數1安），就看能否持續了。

大聯盟生涯前兩場出賽都是在突破僵局制時上場吞敗，山口俊真的有點衰，但他8局份的5場出賽的BAA只有.120，而且頻頻飆出三振。 歐新社資料照片

此外，兩位野手光芒筒香嘉智和紅人秋山翔吾也都還沒打出預期的成績，有各自的盲點與問題待解決，期待這些「亞洲新面孔」能漸入佳境、佔有一席之地並留下屬於自己的足跡和紀錄。

註：數據截至台灣時間8月26日賽前。