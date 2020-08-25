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MLB／今日戰績表 前田健太生涯首度開季4連勝
MLB今日戰績表
藍鳥 6:4 光芒
馬林魚 11:8 國民
雙城 3:2 印地安人
小熊 9:3 老虎
運動家 2:3 遊騎兵
紅人 2:4 釀酒人
皇家 3:9 紅雀
天使 4:11 太空人
洛磯 3:2 響尾蛇
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
MLB明日賽程
04:05 天使 vs. 太空人
05:10 馬林魚 vs. 大都會
06:05 費城人 vs. 國民(FOX體育1、3台)
06:37 紅襪 vs. 藍鳥
06:40 金鶯 vs. 光芒
07:05 天使 vs. 太空人(雙重戰)(FOX體育1、3台)
07:10 雙城 vs. 印地安人
07:10 小熊 vs. 老虎
07:10 洋基 vs. 勇士(民視)
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
08:10 海盜 vs. 白襪
08:10 紅人 vs. 釀酒人
08:10 大都會 vs. 馬林魚(雙重戰)
08:15 皇家 vs. 紅雀
09:10 水手 vs. 教士
09:40 洛磯 vs. 響尾蛇
09:45 道奇 vs. 巨人
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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