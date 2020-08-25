MLB／今日戰績表 前田健太生涯首度開季4連勝

「為什麼馬林魚戰績暫居國聯東區第一？」「因為他們少了陳偉殷。」這雖然只是一句玩笑話，但這隻被視為國聯東區甚至是全大聯盟陣容最爛的球隊的確在季初打出一波六連勝——而且全部在客場。更神奇的是，由於多達18

2020-08-17 07:00