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MLB／今日戰績表 前田健太生涯首度開季4連勝

聯合新聞網 / 整理
前田健太主投5局送出7K，隊友也守住領先，助他生涯首度體驗開季4連勝。 路透社
前田健太主投5局送出7K，隊友也守住領先，助他生涯首度體驗開季4連勝。 路透社

MLB今日戰績表

藍鳥 6:4 光芒

馬林魚 11:8 國民

雙城 3:2 印地安人

小熊 9:3 老虎

運動家 2:3 遊騎兵

紅人 2:4 釀酒人

皇家 3:9 紅雀

天使 4:11 太空人

洛磯 3:2 響尾蛇

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

MLB明日賽程

04:05 天使 vs. 太空人

05:10 馬林魚 vs. 大都會

06:05 費城人 vs. 國民(FOX體育1、3台)

06:37 紅襪 vs. 藍鳥

06:40 金鶯 vs. 光芒

07:05 天使 vs. 太空人(雙重戰)(FOX體育1、3台)

07:10 雙城 vs. 印地安人

07:10 小熊 vs. 老虎

07:10 洋基 vs. 勇士(民視)

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

08:10 海盜 vs. 白襪

08:10 紅人 vs. 釀酒人

08:10 大都會 vs. 馬林魚(雙重戰)

08:15 皇家 vs. 紅雀

09:10 水手 vs. 教士

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇

09:45 道奇 vs. 巨人

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

太空人 疫情 體育

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