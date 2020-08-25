快訊

高市府的挑戰：如何透過交通管理解決空汙並減少道路事故？

各國新生、陸生全解禁 一個原因讓他們註定趕不上來台開學

MLB／打點正式超越A-Rod 普荷斯登史上第二

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
普荷斯擊出個人生涯第2087分打點，超越了前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲、獨居史上第二。 法新社
普荷斯擊出個人生涯第2087分打點，超越了前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲、獨居史上第二。 法新社

40歲的洛杉磯天使重砲普荷斯（Albert Pujols），在今天出戰出戰休士頓太空人的比賽中，擊出個人生涯第2087分打點，超越了前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），排名大聯盟史上第二名，僅次於傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）的2297分打點。

本賽季是普荷斯在大聯盟生涯的20個賽季，在縮水賽季的前18場比賽他再增添11分打點後，就已經追平A-Rod的史上第二高紀錄，而在今天出戰太空人的比賽中，以先發一壘手登場的普荷斯在五局上半於壘上有人的情況下，敲出左外野方向的一壘安打，同時也拿下個人本季第12分打點。

加上今天的成績在內，普荷斯生涯已累積2087分打點，正式超越A-Rod的2086分，在聯盟史上也僅次於傳奇球星漢克阿倫的2297分，不過大聯盟在1920年前未正式採計打點紀錄，如依照「baseball-reference」所提供的數據，上古巨獸貝比魯斯（Babe Ruth）則是以2214分打點排名史上第二，不過他與漢克阿倫分別花了23與22個球季才完成。

此外，普荷斯目前生涯也累積659支全壘打，距離排名史上第五名的梅斯（Willie Mays）僅剩下一轟差距，有望在本賽季擠身史上前五名，而排在前頭的則分別為邦斯（762轟）、漢克阿倫（755轟）、貝比魯斯（714轟）和A-Rod（696轟）。

普荷斯 A-Rod 大聯盟

延伸閱讀

MLB／大都會通過檢測26日復賽 6天9戰總管直言是挑戰

MLB／葛蘭基秀53.5哩曲球 慢到對手不會打

MLB／今日戰績表 普荷斯生涯打點追平A-Rod

普荷斯難圓700轟美夢 現役球員誰最可能達標？

相關新聞

MLB／打點正式超越A-Rod 普荷斯登史上第二

40歲的洛杉磯天使重砲普荷斯（Albert Pujols），在今天出戰出戰休士頓太空人的比賽中，擊出個人生涯第2087分...

MLB／大都會通過檢測26日復賽 6天9戰總管直言是挑戰

紐約大都會在日前傳出一名球員與一名隊職員確診後，共計有四場比賽被迫延期舉行，不過聯盟在今天宣布大都會其他人員皆已經通過檢...

MLB／19打數沒安…大谷開轟解悶

小熊隊日籍投手達比修有本季投出問鼎塞揚的成績單，昨天再對白襪隊繳出七局失一分，本季已攬五勝、防禦率一點七○，被問到塞揚競...

MLB／大谷翔平開轟 終結連19打數安打荒

天使隊「二刀流」大谷翔平敲岀三分砲，中止生涯最長19支0低潮，但無助球隊贏球，天使打到延長10局，以4：5不敵運動家，與...

MLB／等了17天才有打擊機會 張育成吞三振

兩天前中止對戰印地安人隊20連敗，老虎隊今天再以7：4贏球，在這波三連戰收下兩勝，中繼3.2局無失分奪勝的諾里斯（Dan...

MLB／葛蘭基秀53.5哩曲球 慢到對手不會打

太空人投手葛蘭基 （Zack Greinke），真的很與眾不同，今天比出手指向下的暗號後，這球投出，是一記53.5哩的曲...

MLB／達比修再飆7局好投 教頭讚：能帶你贏球的那種投手

今天面對白襪隊再飆7局失1分好投，小熊隊日籍投手達比修有本季已攬5勝、防禦率1.70，但他不談塞揚競爭，反覆重申：「我現...

大嘴鮑爾來襲 狄葛隆想拼連三塞揚獎皮要繃緊

紅人明星投手鮑爾（Trevor Bauer）又一次登上新聞頭條，不過這次不是他的那張大嘴而是他腳上的一雙鞋。為了力挺面對太空人打者頻頻投出近身球，下場還對明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）

葛蘭基不怕球速下滑 靠控球和變換配球還是強

過去五年來，休士頓太空人資深名投葛蘭基（Zack Greinke）的球速一直在下降，但他好像總是能找到不同的方法去壓制打者。 今年葛蘭基四縫線球的均速僅87.8英里，寫下生涯新低水準，此數字在去

工具人也有春天 張育成、林子偉稱職演出搶位置

在疫情蔓延的2020年球季，除了不安定因素外，好消息是兩位台灣旅美的棒球小將林子偉、張育成，雙雙登入開季30人名單。這也是第一次，大聯盟出現兩位台灣野手，他們都是以「工具人」角色佔據一席之地。

前兩次奪冠都大爆冷門 恐怖馬林魚又來了嗎？

「為什麼馬林魚戰績暫居國聯東區第一？」「因為他們少了陳偉殷。」這雖然只是一句玩笑話，但這隻被視為國聯東區甚至是全大聯盟陣容最爛的球隊的確在季初打出一波六連勝——而且全部在客場。更神奇的是，由於多達18

普荷斯難圓700轟美夢 現役球員誰最可能達標？

大聯盟超過百餘年的歷史中，只有三名球員的生涯全壘打數超過700支，他們分別是邦茲（Barry Bonds，762支）、阿倫（Hank Aaron，755支）、魯斯（Babe Ruth，714支）。自從

熱門新聞

NBA／喬治投籃嚴重失準 柏金斯：他知道季後賽開始了嗎？

NBA／連敗2場遭雷霆追平 哈登賽後拿乾洗手機洩忿

NBA／湖人「黑曼巴」球衣致敬 大勝拓荒者搶聽牌

一戰封神唐西奇無所不能 雙星黯淡快艇只好看著辦

中職／猿隊與5新人達共識 林子崴簽約金380萬加盟

菁英盃籃賽／「三輪車」伺候新人王 南山闖冠軍戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。