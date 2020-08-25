MLB／打點正式超越A-Rod 普荷斯登史上第二
40歲的洛杉磯天使重砲普荷斯（Albert Pujols），在今天出戰出戰休士頓太空人的比賽中，擊出個人生涯第2087分打點，超越了前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），排名大聯盟史上第二名，僅次於傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）的2297分打點。
本賽季是普荷斯在大聯盟生涯的20個賽季，在縮水賽季的前18場比賽他再增添11分打點後，就已經追平A-Rod的史上第二高紀錄，而在今天出戰太空人的比賽中，以先發一壘手登場的普荷斯在五局上半於壘上有人的情況下，敲出左外野方向的一壘安打，同時也拿下個人本季第12分打點。
加上今天的成績在內，普荷斯生涯已累積2087分打點，正式超越A-Rod的2086分，在聯盟史上也僅次於傳奇球星漢克阿倫的2297分，不過大聯盟在1920年前未正式採計打點紀錄，如依照「baseball-reference」所提供的數據，上古巨獸貝比魯斯（Babe Ruth）則是以2214分打點排名史上第二，不過他與漢克阿倫分別花了23與22個球季才完成。
此外，普荷斯目前生涯也累積659支全壘打，距離排名史上第五名的梅斯（Willie Mays）僅剩下一轟差距，有望在本賽季擠身史上前五名，而排在前頭的則分別為邦斯（762轟）、漢克阿倫（755轟）、貝比魯斯（714轟）和A-Rod（696轟）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言