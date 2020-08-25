MLB／打點正式超越A-Rod 普荷斯登史上第二

40歲的洛杉磯天使重砲普荷斯（Albert Pujols），在今天出戰出戰休士頓太空人的比賽中，擊出個人生涯第2087分打點，超越了前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），排名大聯盟史上第二名，僅次於傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）的2297分打點。

本賽季是普荷斯在大聯盟生涯的20個賽季，在縮水賽季的前18場比賽他再增添11分打點後，就已經追平A-Rod的史上第二高紀錄，而在今天出戰太空人的比賽中，以先發一壘手登場的普荷斯在五局上半於壘上有人的情況下，敲出左外野方向的一壘安打，同時也拿下個人本季第12分打點。

加上今天的成績在內，普荷斯生涯已累積2087分打點，正式超越A-Rod的2086分，在聯盟史上也僅次於傳奇球星漢克阿倫的2297分，不過大聯盟在1920年前未正式採計打點紀錄，如依照「baseball-reference」所提供的數據，上古巨獸貝比魯斯（Babe Ruth）則是以2214分打點排名史上第二，不過他與漢克阿倫分別花了23與22個球季才完成。

此外，普荷斯目前生涯也累積659支全壘打，距離排名史上第五名的梅斯（Willie Mays）僅剩下一轟差距，有望在本賽季擠身史上前五名，而排在前頭的則分別為邦斯（762轟）、漢克阿倫（755轟）、貝比魯斯（714轟）和A-Rod（696轟）。