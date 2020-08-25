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MLB／大都會通過檢測26日復賽 6天9戰總管直言是挑戰
紐約大都會在日前傳出一名球員與一名隊職員確診後，共計有四場比賽被迫延期舉行，不過聯盟在今天宣布大都會其他人員皆已經通過檢測，並將在明天重新出賽，但未來六天將進行九場比賽，對於大都會球員來說又是另外一大考驗。
大都會在上周與洋基的地鐵大戰開打前夕，傳出一名球員與一名隊職員確診的消息，導致他們與馬林魚的四連戰最後一戰，以及與洋基的三連戰都被迫延期。
談到球隊兩名確診個案，大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）指出，儘管兩名確診案例都出現症狀，不過狀況都已經慢慢好轉，但目前仍無法確定兩人的感染源，「我們確定這不是從一名球員或教練傳染到另一名球員的狀況，我們認為感染源應該來自球隊之外，但這只是一個猜測。」
聯盟指出，大都會在傳出兩名確診案例後，其他球員都已經通過檢測，這才讓聯盟決定放行讓他們重新出賽，而明天大都會就將與馬林魚上演雙重戰，29日與31日也將與洋基上演雙重戰，短短六天內就必須進行九場賽事。
對於球隊賽程因為新冠肺炎疫情大亂，范維格南說：「這對我們肯定是個挑戰，但在今年這將不會成為藉口，因為我們不是唯一因此受到影響的球隊。」
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