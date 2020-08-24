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MLB／大谷翔平開轟 終結連19打數安打荒

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平三分砲。路透
大谷翔平三分砲。路透

天使隊「二刀流」大谷翔平敲岀三分砲，中止生涯最長19支0低潮，但無助球隊贏球，天使打到延長10局，以4：5不敵運動家，與紅襪一起成為本季最快領到20敗的球隊。

大谷翔平賽前累積連續18打數沒有安打，今天的第一個打席再吞下三振，低迷的狀態，直到第三局終於用開轟出怨氣，他敲出一發飛行距離達439呎的超大號全壘打，這發全壘打也讓天使取得3：2領先。

天使一度以4：2領先，第六局總教練麥登 （ Joe Maddon）因運動家查普曼（Matt Chapman）是否出棒過半，與裁判發生爭執，遭驅逐出場，反而拐氣拐到自家球隊，天使在兩出局後，被連敲4安打丟掉2分，兩隊以4：4平手，運動家在延長10局以高飛犧牲打送回再見分。

大谷翔平累積在大聯盟敲出45轟，超越井口資仁，排名日籍打者第四，下一個追趕目標為城島健司的48轟。

天使 運動家 大谷翔平

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