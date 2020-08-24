MLB／等了17天才有打擊機會 張育成吞三振

兩天前中止對戰印地安人隊20連敗，老虎隊今天再以7：4贏球，在這波三連戰收下兩勝，中繼3.2局無失分奪勝的諾里斯（Daniel Norris）說：「這場勝利太重要！」效力印地安人的台將張育成在第九局代打，吞下三振。

張育成本季擠進開季名單，也在首場出賽就敲出安打，但出賽機會寥寥可數，今天第九局的打席，是他在8月7日後首獲打擊機會，足足等了17天。

儘管一度取得球數1好3壞領先，張育成仍在纏鬥7球後吞下三振，本季累積8打席、7打數敲出1安打，打擊率1成43。

張育成挨K後，下一打席艾倫（Greg Allen）就敲出三分砲，印地安人追近到4：7，老虎換投後連收兩出局數，結束這場比賽。

老虎以2勝1敗收下這波系列賽勝利，諾里斯說：「我們都知道關於20連敗的事，很開心在周五（台灣時間週六）結束連敗，接著帶走系列賽勝利，今天的勝利真的太重要了。」

老虎新秀史庫巴（Tarik Skubal）的第二場先發，投2.1局失1分，諾里斯接手後封鎖印地安人打線，總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）感謝他的好投，讓老虎有機會取勝。

賈登海爾表示，諾里斯在夏訓時確診新冠肺炎，經歷的一段難熬的時間，試著擺脫身體疲憊的感覺，而這幾場出賽，他已經感覺身體輕鬆不少，也能繳出佳作，「他現在的心情，就只是很想投球。」