快訊

台南開出第一張未戴口罩罰單！對象竟然是市長黃偉哲

瘟疫時代學生衰小？英國大學考的「學測砍分」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／等了17天才有打擊機會 張育成吞三振

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成吞K。法新社
張育成吞K。法新社

兩天前中止對戰印地安人隊20連敗，老虎隊今天再以7：4贏球，在這波三連戰收下兩勝，中繼3.2局無失分奪勝的諾里斯（Daniel Norris）說：「這場勝利太重要！」效力印地安人的台將張育成在第九局代打，吞下三振。

張育成本季擠進開季名單，也在首場出賽就敲出安打，但出賽機會寥寥可數，今天第九局的打席，是他在8月7日後首獲打擊機會，足足等了17天。

儘管一度取得球數1好3壞領先，張育成仍在纏鬥7球後吞下三振，本季累積8打席、7打數敲出1安打，打擊率1成43。

張育成挨K後，下一打席艾倫（Greg Allen）就敲出三分砲，印地安人追近到4：7，老虎換投後連收兩出局數，結束這場比賽。

老虎以2勝1敗收下這波系列賽勝利，諾里斯說：「我們都知道關於20連敗的事，很開心在周五（台灣時間週六）結束連敗，接著帶走系列賽勝利，今天的勝利真的太重要了。」

老虎新秀史庫巴（Tarik Skubal）的第二場先發，投2.1局失1分，諾里斯接手後封鎖印地安人打線，總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）感謝他的好投，讓老虎有機會取勝。

賈登海爾表示，諾里斯在夏訓時確診新冠肺炎，經歷的一段難熬的時間，試著擺脫身體疲憊的感覺，而這幾場出賽，他已經感覺身體輕鬆不少，也能繳出佳作，「他現在的心情，就只是很想投球。」

老虎 張育成 印地安人

延伸閱讀

工具人也有春天 張育成、林子偉稱職演出搶位置

MLB／與林子偉續留大聯盟 張育成代打選保送

MLB／名單縮編至28人 林子偉、張育成留在大聯盟

MLB／張育成本季首度先發 首安也出爐

相關新聞

MLB／等了17天才有打擊機會 張育成吞三振

兩天前中止對戰印地安人隊20連敗，老虎隊今天再以7：4贏球，在這波三連戰收下兩勝，中繼3.2局無失分奪勝的諾里斯（Dan...

大嘴鮑爾來襲 狄葛隆想拼連三塞揚獎皮要繃緊

紅人明星投手鮑爾（Trevor Bauer）又一次登上新聞頭條，不過這次不是他的那張大嘴而是他腳上的一雙鞋。為了力挺面對太空人打者頻頻投出近身球，下場還對明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）

MLB／達比修再飆7局好投 教頭讚：能帶你贏球的那種投手

今天面對白襪隊再飆7局失1分好投，小熊隊日籍投手達比修有本季已攬5勝、防禦率1.70，但他不談塞揚競爭，反覆重申：「我現...

MLB／葛蘭基秀53.5哩曲球 慢到對手不會打

太空人投手葛蘭基 （Zack Greinke），真的很與眾不同，今天比出手指向下的暗號後，這球投出，是一記53.5哩的曲...

MLB／檢測成果全陰性 大都會疫情沒漫延

兩天前傳出球團出現兩例新冠肺炎確診案例的大都會隊，今天宣布好消息，所有在邁阿密的成員接受新冠肺炎檢測，結果都是陰性，在邁...

MLB／滿貫砲會傳染？教士6場第5支再寫新猷

連續滿貫砲場次只暫停一場，教士隊今天再度上演煙火秀，菜鳥柯朗沃斯（Jake Cronenworth）第2局扛出的滿貫砲，...

MLB／今日戰績表 紅雀金廣鉉6局無失分奪大聯盟首勝

MLB今日戰績表 釀酒人 5:12 海盜 馬林魚 4:5(7局) 國民 國民 3:5(7局) 馬林魚(主客互換雙重戰) 天使 4:3 運動家 藍鳥 1:2(10局) 光芒 紅襪 4:5(

MLB／太空人傳疫情 緊急關閉訓練基地

太空人隊的備用培訓基地暫時關閉，太空人總經理克里克（James Click）證實，基地中出現一起新冠肺炎檢測陽性結果，球...

MLB／洋基誇張傷兵潮 派克斯頓喊不意外

洋基隊內野手托瑞斯（Gleyber Torres）因左腿股四頭肌拉傷，預計缺席2到3周，昨天一同進入傷兵名單的投手派克斯...

MLB／國民隊員工對店員潑熱咖啡 球團立刻開除

推特昨日流傳一則影片，內容是一名男子將手中的兩杯熱咖啡潑向便利商店店員，此男子為美職國民隊在多明尼加設立的訓練學院管理人...

MLB／天才小史動刀 本季提前報銷

去年風光拿下世界大賽MVP，國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今年賽季卻提前結束，他確定下周動刀...

MLB／白襪打線扛6轟擊潰小熊 輕鬆奪下6連勝

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪今晚在客場迎戰芝加哥小熊，先發投手凱柯主投8局失1分，加上打線提供火力扛出6支全壘打，白襪...

熱門新聞

NBA／啟動「全力詹」模式 詹姆斯寫傲視古今紀錄

日職／王柏融扛一棒揮長打 七局退場無緣對宋家豪

NBA／詹姆斯、戴維斯合拿67分 湖人擊退拓荒者

NBA／卡盧索板凳殺出 湖人主帥：讓詹姆斯打更多無球

NBA／絕殺三分氣走快艇 唐西奇：人生最美的感受

日職／王柏融長打中止連18打數無安 栗山英樹鼓掌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。