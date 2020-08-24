MLB／葛蘭基秀53.5哩曲球 慢到對手不會打

太空人投手葛蘭基 （Zack Greinke），真的很與眾不同，今天比出手指向下的暗號後，這球投出，是一記53.5哩的曲球，這是大聯盟近三年來由投手投出的最慢球速。

教士今天在八局下等到馬恰多 （Ｍanny Machado）的兩分砲，終場以5：3擊敗太空人，葛蘭基先發6局失3分，以無關勝敗收場，但比賽中多次製造亮點。

第三局面對葛里遜（Trent Grisham）的打席，葛蘭基比出暗號，手指向下比畫，這個暗號代表什麼？球投出，答案揭曉，這是一顆球速只有53.5哩的超慢曲球，進入好球帶，葛蘭基這球，慢到葛里遜無法反應，只能露出無奈苦笑。

扣除野手登板，前一次由投手投出比這更慢且進入好球帶的球速，為2017年9月24日費城人阿瓦瑞茲（Henderson Alvarez）的52.5公里。

另一個有趣的畫面出現在第四局，他在被連續敲出安打掉分後，要求重新整理投手丘，看著工作人員整理場地，他直接坐在投手丘後方「監工」，有趣畫面逗樂球迷。