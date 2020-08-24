MLB／達比修再飆7局好投 教頭讚：能帶你贏球的那種投手

今天面對白襪隊再飆7局失1分好投，小熊隊日籍投手達比修有本季已攬5勝、防禦率1.70，但他不談塞揚競爭，反覆重申：「我現在只專注在下一顆球的對決上。」

小熊在這波系列賽前兩戰踢到鐵板，今天終於靠達比修有扳回顏面，在他的7局只被敲6安打、失1分、10次三振好投下，終場以2：1險勝白襪，在三連戰留下一勝。

「搭配使用變化球，卡特、滑球、曲球，特別是在面對右打時。」被問到今天的投球策略時，達比修有說的一派稀鬆平常，他表示，「我沒想什麼，只是遵照著球探報告去投。」

小熊今天要避免三連戰被橫掃，達比修說：「我們輸了前兩戰，但我只專注在下一球上，我不在乎昨天的事，就像今天阿布瑞尤 （Jose Abreu）打了我全壘打，但下一球，我已經不在乎他開轟的事，我只是專注在每一球的對決上。」

接續被問到塞揚競爭，達比修有繼續複製貼上他的回答，「我還不想去想那些事情，我只想專注在下一球上。」達比修有今天拿下勝投後，本季累積5勝1敗、防禦率1.70。

小熊總教練羅斯（David Ross）大讚達比修有，「球隊想要成功，就必須擁有那種能讓你覺得今天就是會贏的投手，我們有好幾位，而達比修最近的表現，排在這些名單的第一位。」他表示，達比修有每次出賽，都能繳出水準之作，「我常跟他說，看他投球真的很有意思。」