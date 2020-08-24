大嘴鮑爾來襲 狄葛隆想拼連三塞揚獎皮要繃緊

紅人明星投手鮑爾（Trevor Bauer）又一次登上新聞頭條，不過這次不是他的那張大嘴而是他腳上的一雙鞋。為了力挺面對太空人打者頻頻投出近身球，下場還對明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）做鬼臉嘲諷被禁賽的道奇投手凱利（Joe Kelly），鮑爾特別將他的鬼臉跟「還凱利自由」（Free Joe Kelly）的標語印到球鞋上，並且宣稱準備在先發主投時穿這雙球鞋亮相。如此「政治不正確」的行為自然立馬遭到大聯盟官方將予以處分的嚴重警告。結果鮑爾只「小試身腳」在賽前穿了「凱利嘲諷臉」球鞋熱身，真正上場主投時還是換了雙紅人代表色的黑紅球鞋登板。

雖說不能「暢行其志」，鮑爾一上場表現依舊威風八面，在對皇家的雙重賽第二場面對25名皇家打者只被擊出1支安打且投出9K，在這場7局的完封勝（今年遇到雙重賽都只打七局）後將防禦率降到全大聯盟最低的0.68。同時鮑爾的每九局三振次數（14.01次，第1）、進階數據FIP（1.94，第1）、WAR（1.2，第4）也都在國聯投手中名列前茅，十足是目前賽揚獎的最大熱門。

鮑爾過去在印地安人隊時就以「嘴砲」強大聞名，有些發言根本就是在挑戰大聯盟主席曼弗瑞的耐心。不過本季他有成績做後盾，講話可以更大聲了！ 美聯社

從加入響尾蛇隊開啟職業生涯之始，鮑爾就一直是許多人心目中的麻煩人物。由於大學時期就讀棒球名校UCLA又表現大殺四方，拿遍了包括業餘球員最高榮譽的金鞋獎（Golden Spike Award）等獎項，鮑爾不但在2011年選秀會第一輪第三順位被響尾蛇相中而且馬上被放進40人名單。早熟的鮑爾進入小聯盟後也馬上投出名堂，頭一季就升上2A，在棒球美國（Baseball America）、大聯盟官網等各大網站的新秀評比高居前十名。於是隔年六月響尾蛇高層就決定將他拉上大聯盟。

但當時還是菜鳥的鮑爾就已充分展現他直言不諱的個性，讓觀念守舊的響尾蛇高層及隊友都對他頭痛不已。當時已開始鑽研投球轉速的鮑爾還時常質疑球隊的訓練菜單及配球方針，看在響尾蛇高層眼裡簡直成了大逆不道的頑劣份子。因此鮑爾新人球季才剛結束，響尾蛇當即決定要送走這個原是棒球金童的麻煩人物，馬上透過三方交易將他送往印第安人。響尾蛇主戰捕手蒙特洛（Miguel Montero）事後還不忘補刀，在受訪時宣稱鮑爾「自以為什麼都懂，別人的話半句也聽不進去」，最後還語帶嘲諷地祝即將跟他搭配的印人捕手桑塔納（Carlos Santana）好運（「幸好」桑塔納當時已開始轉一壘，他這輩子只跟鮑爾投捕搭配了12.1局）。

鮑爾(右)菜鳥時期是在響尾蛇隊，當時他投得不好問題又多，響尾蛇只用了4場就立刻在季末將他送走。 歐新社資料照片

對鮑爾來說，被交易到印第安人隊可說是個再幸運不過的人生轉捩點。因為與響尾蛇相較之下，印人高層及隔年新上任的總教頭法蘭柯納（Terry Francona）不但作風開明許多，而且他們更是聯盟中最勇於嘗試新知的球隊之一。不過即便在這樣的新環境，鮑爾還是花了足足五年的時間才真正練成他的一身絕技——也就是透過各種先進高速錄影設備及電腦分析所研究出的多樣球路及穩定的投球姿勢。根據運動畫刊報導鮑爾甚至能投多達19種球路。不過當然貪多嚼不爛，鮑爾最拿手的球路還是以滑球及曲球為主。正是靠著這兩大變化球，他在2018年投出美聯第二低的2.21防禦率並且在賽揚獎票選位居第六。如果不是因傷脫離戰線長達一個多月，他的成就還會更驚人。

與此同時鮑爾的大嘴仍沒有閒著，他也自嘲自己最擅長的兩件事就是投球跟「惹人不爽」。上至大聯盟理事長曼弗瑞（Rob Manfred）、超級經紀人波拉斯（Scott Boras），下至教練、球員都免不了要被他「嗆聲」，甚至還不時在社群媒體跟退休的老球皮席林（Curt Schilling）等人大打筆戰。除此之外，鮑爾場上場下的爭議事件不斷也讓印人逐漸對他失去耐心。像是2016年球季他因為修無人機弄傷手指嚴重影響季後賽表現，被認為是印人沒能拿下冠軍的原因之一。之後鮑爾還在贏得薪資仲裁後公開批評球隊在仲裁聽證會上對他進行「人格謀殺」，去年七月又在一場比賽表現不佳被教練換下場時一怒之下將球扔向中外野。凡此種種再加上即將成為自由球員隨之而來的龐大薪資，都讓印人老早就決意趁鮑爾還有交易價值時將他送往別隊。就這樣，鮑爾毫無意外地在去年交易大限前經由另一次三方交易被交易到紅人。

印地安人對鮑爾算是非常有耐心地栽培，無奈他就是少根筋，在美聯冠軍戰期間竟然還「搞飛機」，去年的表現又退步不少，印地安人也只好在季中就將他換到紅人。 歐新社資料照片

相反地，如果要找一位跟鮑爾經歷與個性最南轅北轍的投手，狄葛隆可能正是不二人選。在即將滿26歲那年才登上大聯盟之前，狄葛隆對許多棒球迷甚至是球界人士來說都是個完全陌生而且怪異的名字（狄葛隆家族源自比利時）。他在進入職棒之前原是個高中畢業時在選秀會落選、大三那年才開始學習投球的小學校游擊手，隔年選秀會到第9輪才被大都會看上而且只花了他們9萬5千美元的簽約金。進入小聯盟後狄葛隆又隨即因手肘受傷錯過一整個球季。當比他年輕兩歲多的鮑爾已經升上大聯盟為響尾蛇及印人效力之時，狄葛隆卻是個年滿25歲在2A及3A防禦率高達4.64，新秀榜單上名不見經傳的小子。

狄葛隆不僅「英雄出身低」，而且不論場上場下也都十分低調。即便菜鳥球季就以9勝6敗、防禦率2.69的好成績拿下新人王，在他球員生涯的前幾年，更常登上新聞的卻是他的另兩位隊友——大都會三巨投中人稱「黑暗騎士」的哈維（Matt Harvey）及「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）。即便狄葛隆之後的發展要比他們兩人更加順遂，對大多數球迷來說，他最令人印象深刻的記憶點仍是在2018年投出1.70的最低防禦率卻只拿下10勝9敗的悲情。但狄葛隆精進投球的狂熱精神與鮑爾不分軒輊，也因此這位年過20才半路出家的投手，才能在將滿30歲之年又練出時速高達90幾英哩的強大滑球及變速球，將球員生涯推上當今投手無人能及的最高峰，技壓群雄拿下連續兩年塞揚獎。

狄葛隆在大都會新三巨投中是較不知名以及較不被看好的一位，但想不到他生涯的表現卻是最好。 歐新社資料照片

接下來狄葛隆將試圖挑戰的紀錄是繼強森（Randy Johnson）及麥達克斯（Greg Maddux）之後成為史上第三位連續三年贏得塞揚獎的投手。即便是過去曾拿過史上最多七次塞揚獎的克萊門斯（Roger Clemens）、已入選名人堂的一代名投手馬丁尼茲（Pedro Martinez），抑或是現役兩大巨投克蕭（Clayton Kershaw）、薛則（Max Scherzer）都未能完成這項豐功偉業。而狄葛隆的三連霸之路現正面臨鮑爾的嚴重挑戰，在這個一切都充滿不確定性的縮水球季，鮑爾與狄葛隆的塞揚獎之爭，或許將會是最值得球迷密切注意的看點。