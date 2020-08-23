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MLB／檢測成果全陰性 大都會疫情沒漫延
兩天前傳出球團出現兩例新冠肺炎確診案例的大都會隊，今天宣布好消息，所有在邁阿密的成員接受新冠肺炎檢測，結果都是陰性，在邁阿密相關接觸者的檢測結果也是陰性，疫情並沒漫延。
大都會客場和馬林魚隊交手期間爆出染疫消息，兩起確診案例包括一名球員和一名工作人員，消息傳出後，最後一場系列賽延期，和兩人有過接觸史的人士都留在邁阿密待命，其餘球員飛回紐約，原本和洋基隊的「地鐵大戰」也因此延期。
大都會球團表示，球團人員仍會保持自主隔離，並持續進行新冠肺炎檢測，球團也取消周末在主場花旗球場（Citi Field）的訓練。
「地鐵大戰」延期後，大都會下個系列戰是周三開始和馬林魚隊的對決，球團表示目前系列賽是否如期舉行將等大聯盟給進一步消息。
球季展開前，大都會右投布拉克（Brad Brach）曾因確診新冠肺炎缺席季前訓練營，但開季後大都會沒再傳疫情，直到這次兩人確診，也成聯盟第5支染疫球隊。
馬林魚、費城人、紅人隊和紅雀隊都是傳出新冠肺炎疫情的隊伍，大聯盟已因疫情延期36場比賽。
大聯盟昨天才宣布，過去一周總計12485檢測數中，有7例呈現陽性，確診率約百分之0.05，其中3人是球員、4人是工作人員。
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